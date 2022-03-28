  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2022 16:31

《本港經濟》２月出口貨值升幅放緩至０﹒９％，進口升６﹒２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處宣布，今年２月份商品整體出口貨值為３１３８億
元，按年升０﹒９％，增速較１月的１８﹒４％顯著放緩，並遠遜市場預估升８﹒９％。２月商
品進口貨值為３４５９億元，按年升６﹒２％，亦低於１月的９﹒６％及預測的１１﹒３％升幅
。２月份錄得有形貿易逆差３２１億元，相等於商品進口貨值的９﹒３％。

＊首兩月整體出口貨值按年升１０﹒６％＊

　　由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年１月及２月份的貿易統計數字通常有較大波
動。因此，首兩個月的貿易統計數字適宜合併分析。合併１月及２月份計算以中和農曆新年假期
出現在不同日子的影響，整體出口貨值較去年同期上升１０﹒６％。同時，商品進口貨值上升
８﹒１％。今年首兩個月錄得有形貿易逆差２５５億元，相等於商品進口貨值的３﹒２％。

＊烏克蘭局勢短期或影響香港出口表現＊

　　政府發言人表示，將今年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，商品
出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均進一步
擴張。一、二月合計的商品貿易總額達１５７２０億元，較去年同期上升９﹒３％。
　　展望未來，近期烏克蘭局勢料會導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干
擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要
經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展也需要關注。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/03/2022
《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單　上海啟半封城A股大致穩
財經熱話28/03/2022
富力世茂發盈警　遲發業績恐爆停牌潮　內房普遍下挫
專訪28/03/2022
【專訪】陶冬：制裁俄羅斯釀供應震盪，世界距離滯脹似不遠（有片）
退稅年金28/03/2022
市況不明朗，如何獲取全保證被動收入兼有機會慳稅
財經熱話28/03/2022
東方海外績優派息慷慨股價卻急插　升幅已巨盈利恐今年見頂借消息出貨?
香港要聞28/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：近日圍封陽性比例下降　不少確診者豁免採樣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金