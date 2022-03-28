《本港經濟》２月出口貨值升幅放緩至０﹒９％，進口升６﹒２％

《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處宣布，今年２月份商品整體出口貨值為３１３８億

元，按年升０﹒９％，增速較１月的１８﹒４％顯著放緩，並遠遜市場預估升８﹒９％。２月商

品進口貨值為３４５９億元，按年升６﹒２％，亦低於１月的９﹒６％及預測的１１﹒３％升幅

。２月份錄得有形貿易逆差３２１億元，相等於商品進口貨值的９﹒３％。



＊首兩月整體出口貨值按年升１０﹒６％＊



由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年１月及２月份的貿易統計數字通常有較大波

動。因此，首兩個月的貿易統計數字適宜合併分析。合併１月及２月份計算以中和農曆新年假期

出現在不同日子的影響，整體出口貨值較去年同期上升１０﹒６％。同時，商品進口貨值上升

８﹒１％。今年首兩個月錄得有形貿易逆差２５５億元，相等於商品進口貨值的３﹒２％。



＊烏克蘭局勢短期或影響香港出口表現＊



政府發言人表示，將今年首兩個月的數據合計以消除農曆新年在不同時候出現的影響，商品

出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國、歐盟及其他主要亞洲市場的出口均進一步

擴張。一、二月合計的商品貿易總額達１５７２０億元，較去年同期上升９﹒３％。

展望未來，近期烏克蘭局勢料會導致國際能源及商品價格高企，並使供應鏈和運輸所受的干

擾變得更嚴重，從而拖慢環球經濟增長，短期或會影響香港的出口表現。環球疫情的演變、主要

經濟體收緊貨幣政策的步伐，以及中美關係發展也需要關注。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

