港鐵：今年將凍結票價，３﹒８％車費回贈延續至明年元旦

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，按照既定的票價調整機制，參

考了政府剛公布的最新數據，２０２２╱２３年度港鐵票價會維持不變。這是在現有票價調整機

制下連續第三次票價不作上調，包括去年票價下調１﹒８５％。港鐵同時公布，與市民合手抗疫

，將再次延續去年年中推出的３﹒８％特別車費回贈優惠至明年１月１日。



＊港鐵共承擔２８億元優惠＊



港鐵公司本年度涉及超過６億元的一系列車費優惠包括：（１）票價調整機制內（即「分享

利潤機制」及「服務表現安排」）承諾的３％車費回贈優惠將額外提高至３﹒８％；（２）「全

月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門－南昌全日通」的現行售價將維持不變；（３）六五折

「早晨折扣優惠」計劃延續一年至２０２３年５月３１日；（４）繼續提供０﹒３元或以上「綠

色專線小巴轉乘優惠」，涵蓋超過 ５００條綠色專線小巴線。

同時，港鐵公司會繼續為社會各個層面的乘客群提供車費優惠，包括上班族、長者、小童、

合資格學生以及殘疾人士等，每年提供超過２２億元的恆常優惠。合計本年度車費優惠及恆常優

惠，港鐵公司共承擔２８億元。



＊港鐵乘客量減逾一半＊



港鐵香港客運業務總監楊美珍表示，今年第五波疫情肆虐全港，市民專注抗疫大幅減少外出

，商業活動受到顯著影響，導致港鐵乘客量大幅減少超過一半，幅度是兩年疫情以來最嚴重。面

對刻下的艱難時刻，作為扎根香港的企業，港鐵公司致力透過不同措施及車費優惠，與市民共渡

難關。

與此同時，票價調整機制自２０１３年起設有「負擔能力上限」，由於本年度票價按機制不

作調整，因２０１９╱２０年度及２０２０╱２１年度票價調整時簡化了「負擔能力上限」安排

，而分別延後實施的調整幅度＋０﹒３％及＋２﹒５５％，將繼續按機制安排延後。（ｃｌ）

