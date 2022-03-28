  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/03/2022 17:17

港鐵：今年將凍結票價，３﹒８％車費回贈延續至明年元旦

　　《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵公司（０００６６）宣布，按照既定的票價調整機制，參
考了政府剛公布的最新數據，２０２２╱２３年度港鐵票價會維持不變。這是在現有票價調整機
制下連續第三次票價不作上調，包括去年票價下調１﹒８５％。港鐵同時公布，與市民合手抗疫
，將再次延續去年年中推出的３﹒８％特別車費回贈優惠至明年１月１日。

＊港鐵共承擔２８億元優惠＊

　　港鐵公司本年度涉及超過６億元的一系列車費優惠包括：（１）票價調整機制內（即「分享
利潤機制」及「服務表現安排」）承諾的３％車費回贈優惠將額外提高至３﹒８％；（２）「全
月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門－南昌全日通」的現行售價將維持不變；（３）六五折
「早晨折扣優惠」計劃延續一年至２０２３年５月３１日；（４）繼續提供０﹒３元或以上「綠
色專線小巴轉乘優惠」，涵蓋超過　５００條綠色專線小巴線。
　　同時，港鐵公司會繼續為社會各個層面的乘客群提供車費優惠，包括上班族、長者、小童、
合資格學生以及殘疾人士等，每年提供超過２２億元的恆常優惠。合計本年度車費優惠及恆常優
惠，港鐵公司共承擔２８億元。

＊港鐵乘客量減逾一半＊

　　港鐵香港客運業務總監楊美珍表示，今年第五波疫情肆虐全港，市民專注抗疫大幅減少外出
，商業活動受到顯著影響，導致港鐵乘客量大幅減少超過一半，幅度是兩年疫情以來最嚴重。面
對刻下的艱難時刻，作為扎根香港的企業，港鐵公司致力透過不同措施及車費優惠，與市民共渡
難關。
　　與此同時，票價調整機制自２０１３年起設有「負擔能力上限」，由於本年度票價按機制不
作調整，因２０１９╱２０年度及２０２０╱２１年度票價調整時簡化了「負擔能力上限」安排
，而分別延後實施的調整幅度＋０﹒３％及＋２﹒５５％，將繼續按機制安排延後。（ｃｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/03/2022
《神州經脈》美增中資電訊商入風險清單　上海啟半封城A股大致穩
財經熱話28/03/2022
富力世茂發盈警　遲發業績恐爆停牌潮　內房普遍下挫
專訪28/03/2022
【專訪】陶冬：制裁俄羅斯釀供應震盪，世界距離滯脹似不遠（有片）
退稅年金28/03/2022
市況不明朗，如何獲取全保證被動收入兼有機會慳稅
財經熱話28/03/2022
東方海外績優派息慷慨股價卻急插　升幅已巨盈利恐今年見頂借消息出貨?
香港要聞28/03/2022
【新冠肺炎】林鄭：近日圍封陽性比例下降　不少確診者豁免採樣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 1：今期追咩劇好？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金