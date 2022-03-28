《再戰明天》日本公布失業率，比亞迪中行等公布業績

《經濟通通訊社２８日專訊》日本公布失業率，及比亞迪中行等公布業績，料為周二（２９

日）市場焦點。



＊亞特蘭大及費城聯儲總裁發表演講＊



各國重要經濟活動方面，本港時間周二９：３０ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克

在南加州大學的系列講座上發表題為「從美國建國到全球新冠大流行期間的經濟領導力」的演講

。晚上９：００ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在紐約聯儲舉辦的系列會議上致開幕詞和

閉幕詞。１０：４５ｐｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表演講。

數據方面，周二本港時間７：３０ａｍ，日本公布２月失業率，料維持於２﹒８％。本港時

間８：３０ａｍ，澳洲公布２月零售銷售，月率升幅料由１﹒８％收窄至０﹒９％。

在本港，明日公布業績的公司有：快手（０１０２４）、比亞迪（０１２１１）、華虹

（０１３４７）、昆侖能源（００１３５）、信達生物（０１８０１）、中銀香港

（０２３８８）、比亞迪電子（００２８５）、潤藥（０３３２０）、翰森製藥（０３６９２）

、中行（０３９８８）、碧桂園服務（０６０９８）、中國金茂（００８１７）、建行

（００９３９）等。（ｗａ）

