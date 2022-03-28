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28/03/2022 10:17

【新冠肺炎】匯豐銀行慈善基金推出「抗疫物資緊急支援計劃」

　　《經濟通通訊社２８日專訊》匯豐銀行慈善基金宣布推出「抗疫物資緊急支援計劃」，期望
為６００家安老及殘疾院舍配備足夠醫療和隔離設備，並聘請臨時員工確保長者和傷健人士獲得
適切的照顧。「計劃」亦涵蓋行動不便的居家長者和傷健人士，估計合共超過１３﹒４萬人受惠

　　今年２月，匯豐銀行慈善基金宣布捐出１億元抗疫，先後推出「香港紅十字會抗疫同行熱線
」及「疫苗易」家居接種計劃，「抗疫物資緊急支援計劃」屬於這次捐款的第三個項目。
　　香港上海匯豐銀行兼匯豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，第五波疫情期間，數以百計的院舍
出現確診個案。當務之急，除了接種疫苗，亦需要提升院舍的衛生和防疫水平，更全面保障長者
和傷健人士的健康。
　　「抗疫物資緊急支援計劃」由香港社會服務聯會負責營運，透過主動了解院舍的需要，協助
他們聘請臨時人手，並添置包括流動空氣淨化機、氧氣機、快速抗原檢測包等醫療用品，以及清
潔和配藥等專業服務。
　　「疫苗易」家居接種計劃的受助人士，即行動不便的居家長者及傷健人士，都可以經由不同
社福機構，獲得相關抗疫物資。至今「疫苗易」家居接種計劃已募集超過２００名醫生、４００
名護士及４００名關懷大使，由他們組成的外展隊，自３月２１日起，探訪全港多區，希望未來
幾個月，為超過１萬名長者和傷健人士，完成接種三針新冠疫苗。同時，多名匯豐義工將負責接
聽計劃的登記熱線，協助有需要人士申請家居疫苗接種服務。（ｂｎ）
　
　

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