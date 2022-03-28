【企業盈警】威訊控股料去年淨虧損減少最多２５００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》威訊控股（０１０８７）公布，截至去年１２月３１日止年度

，預期集團將會錄得淨虧損顯著減少約２０００萬至２５００萬元人民幣，而於２０２０年同期

則錄得約８６７０萬元人民幣。

主要是由於，２０２１年財政年度並無確認公司一間附屬公司的應收貸款減值及與網絡系統

整合現金產生單位有關的商譽減值。（ｂｎ）

