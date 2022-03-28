【企業盈警】大陸航空科技（２３２）料去年虧損收窄至６千萬元

《經濟通通訊社２８日專訊》大陸航空科技（００２３２）發盈警，集團預期於２０２１年
度將錄得除稅後虧損不多於６０００萬元，而２０２０年除稅後虧損約７﹒５７億元，主要歸因
於商譽及其他無形資產之減值大幅減少和通用航空飛機活塞發動機業務的業績改善所致。
（ａｃ）
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