【新冠肺炎】疫情回穩需求降，運輸署：抗疫的士小巴各削２００輛

《經濟通通訊社２８日專訊》港府本月１８日起陸續增加４００輛抗疫的士供消防處調配，

以運送新冠輕症患者前往隔離設施，首５天共運送６６３人，即每輛新加的士平均每天運送不足

一人前往隔離設施。而全港１０００輛「抗疫巴士」及「抗疫小巴」在該４天平均每日運送

８９６名染疫者，以政府每部車資助４５００至５５００元計算，平均逾５０００元運送一人。

運輸署表示，本月底起將各減少２００輛前往隔離設施的抗疫的士、抗疫小巴及巴士。



＊業界批政府「要加就加、要減就減」＊



有的士小巴業界說對政府決定感到失望，香港的士小巴商總會理事長周國強表示，業界願意

在沒有合約下幫助政府，但「加就加、要減就減」，令業界難以適應。他表示正與政府商討擴大

抗疫的士使用範圍，例如前往醫院或運送物資。他認為若減車輛數量，會影響日後全民檢測時接

送患者隔離的效率。



＊田北辰：寧養兵千日不無車用＊



立法會議員田北辰認同抗疫車隊供過於求，但政府較難估算染疫者何時需要車，寧願「養兵

千日，用在一時」，也不希望有市民預約時無車可用。他說過去有輕症者到醫院後無車接送回家

，建議政府允許抗疫的士到醫院接送。

立法會議員陸頌雄則認為，抗疫巴士加至１０００輛是「加得太快」，「睇番就唔理想，唔能

夠浪費太多公帑」，但他同時指出，計劃亦可視作補貼業界，不能單純以市場化角度分析。

運輸署表示，本月１８日起額外提供４００輛抗疫的士予消防處調配，而消防處在過去九日

轉介了９９５名確診者予抗疫的士。（ｈｙ）

