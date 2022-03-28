【新冠肺炎】姚柏良：熔斷機制觸發點無放寬，難安排穩定航空服務

《經濟通通訊社２８日專訊》旅遊界立法會議員姚柏良在電台節目表示，雖然在航班熔斷機

制下，航空公司要停飛的日數由１４日減至７日，但觸發點並無放寬，包括只要一班機有３名乘

客呈陽性便要停飛，對航空公司仍然造成困擾，較難安排穩定的服務。



＊熔斷機制對防疫作用不是很大＊



姚柏良表示，一旦觸發機制，對回港人士亦造成困擾，因為要重訂機票及檢疫酒店。他認為

熔斷機制對防疫起到的作用不是很大，因為現時來港的都是香港居民，要完成接種兩針疫苗，登

機前亦要有陰性檢測證明，即使回來後發現受感染，相信病情會較輕，對本港醫療系統未必有好

大衝擊。

姚柏良又指，如果有乘客登機前沒有針紙證明，航空公司未有盡責做檢查而觸發熔斷仍算合

理，但如航空公司已做好本份，只是原本陰性的乘客，抵港後出現陽性，這是航空公司不能控制

的情況，因此要停飛一星期並不合理。他希望政府可檢視觸發熔斷機制的門檻，即不是按人數而

是按比例，例如１０％，即證明較多輸入個案才實施熔斷機制。

至於檢疫酒店安排，姚柏良說檢疫期由１４日縮至７日，對酒店調動房間較方便。（ｈｙ）

