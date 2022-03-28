【新冠肺炎】衞生署稱遺體儲存空間增至４６００個，加快辨認程序

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，第五波逾７０００人離世，向染疫離

世人士表示深切慰問。



＊上月公眾殮房處理遺體數目倍增＊



衞生署署長林文健指，署方需要處理遺體的數目在過去一個月以倍數增加，因此增加公眾殮

房的儲存空間，加快流程及增加人手，並為有需要的市民提供情緒輔導。為了增加公眾殮房的儲

存空間，私營機構包括東華三院提供了４５個遺體儲存空間，並設立新的遺體儲存措施，額外增

加８００個新的遺體儲存空間，令遺體儲存量由原本１３５０個增至４６００個。

林文健表示，富山公眾殮房安放了１８００個遺體，現時每日安排數十個遺體家屬會見及辨

認，及後會增加至數百個。聯合辦事處辦公時間亦會延長。當局亦為設立熱線為家屬早上９時至

晚上９時提供情緒支援服務。



＊屍體處理隊由１０隊增至１５隊＊



食物環境衞生署署長楊碧筠指，食環署負責急症室運往公眾殮房的運輸工作。屍體處理隊已

由１０隊增加至１５隊，搬運人數增加五成，運輸車隊亦有增加，上星期已完成相關特別行動，

現時有關工作已回復正常。火化服務方面，當局希望和合石在４月初新增兩個火化爐可以投入服

務。（ｈｙ）

