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28/03/2022 15:14

【新冠疫苗】公立醫院新冠疫苗接種站由下月起免預約接種復必泰

　　《經濟通通訊社２８日專訊》政府宣布，由４月起調整四間兒童社區疫苗接種中心和十三間
公立醫院新冠疫苗接種站的開放時間。由下月１日起，四間分別位於香港兒童醫院、圓洲角體育
館、港怡醫院及荃灣體育館的兒童社區疫苗接種中心將會每天上午１０時至下午６時開放，為５
至１１歲兒童接種復必泰疫苗。每天下午１時３０分至２時３０分為清潔時間。
　　公立醫院新冠疫苗接種站由下月２日起，逢星期一至五（公眾假期除外）開放，為市民接種
復必泰疫苗，無須預約。十三間公立醫院新冠疫苗接種站分別位於東區尤德夫人那打素醫院、將
軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區
醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院及仁濟醫院。
　　除瑪嘉烈醫院外，接種站的新開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午１０時至下午７
時，最後接種時間為下午６時３０分。瑪嘉烈醫院接種站開放時間為星期一至五（公眾假期除外
）上午９時至下午６時，最後接種時間為下午５時３０分。所有接種站午膳時間照常開放。
（ｈｙ）

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