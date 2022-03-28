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28/03/2022 16:33

【新冠肺炎】本港新增７６８５宗確診，核酸檢測３２２７宗

　　《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
７６８５宗確診，包括３２２７宗核酸檢測陽性，４４５８快測呈報陽性，當中包括５宗輸入案
例，２宗於３月２７日由印尼抵港，１宗同日由愛爾蘭抵港，２宗為早前確診個案，分別由越南
、新加坡抵港，其餘都是本地個案。
　　核酸檢測陽性個案中，３７７宗經醫管局確診，３２３宗經公共衞生化驗服務處確診，
２５２７宗經私營化驗所確診。公共衞生化驗服務處分析１４４０宗案例，１４２７宗懷疑
Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，１３宗病毒量太低或未完成分類。第五波累計１１２﹒４萬宗確診，包括
７１﹒３萬宗核酸檢測陽性，４１萬宗快測呈報陽性。

＊沒有新增安老院舍爆疫＊

　　　張竹君指，沒有新增安老院舍爆疫，第五波累計７８４間安老院舍爆疫，共涉３６６６６
名院友，其中３２間安老院舍在過去兩周出現個案或爆發，涉５９４名院友；殘疾院舍方面，第
５波累計有２８５間殘疾院舍受影響，共涉９３９０名院友，其中１５間在過去兩周出現個案或
爆發，涉１７８名院友。今日呈報死亡個案中，有７０宗來自院舍。（ｈｙ）

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