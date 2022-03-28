【新冠肺炎】再多１６８人離世，第五波累計７２０７宗死亡個案

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港再多

１６８宗新冠肺炎死亡個案，第五波累計７２０７宗死亡個案，整體死亡率為０﹒６％，年齡介

乎１１個月至１１２歲，年齡中位數為８６歲，其中８宗兒科病人，６０歲或上長者佔整體

９６％，５６％為院舍院友。未打針的病人死亡率為３％，打了一針為０﹒８４％，打了兩針為

０﹒１２％、打了三針為０﹒０２％。



＊５５歲腎衰竭病人染疫離世＊



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去２４小時，有１４３名病

人死亡，涉８７男５６女，年齡介乎５１至１００歲，７０人來自院舍，８０人無打針，４２人

打一針、１９人打兩針、２人打了三針、１３０人為６５歲或以上。

昨日數名病人離世較年輕，均有長期病，包括５１歲癌症患者，有心瓣問題；５５歲腎衰竭

病人，需一直洗腎；５７歲患者曾中風，要插胃喉餵食。因數據滯後，有２５人於較早前離世。



＊１０人入院篩查發現確診＊



醫管局表示，過去一日有４１１人出院，１０人入院篩查發現確診，１０多病人被列為密切

接觸者；另醫管局累計共２０８４０名職員曾確診，其中１７３１０已返回工作崗位。（ｈｙ）

