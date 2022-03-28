《小傳日記》上海要封城，股市反而升？

《小傳日記》繼香港「傳聞」強檢之後，上海就嚟咗次堅嘅！禮拜六晚先講明唔會封城，點

知噚晚就宣布話要封一半，以黃埔江為分界線，噚晚率先封咗浦東區，封區期間要全民強檢，封

到４月１號凌晨解封，同時間就輪到黃埔江以西封區強檢，直到４月５號。

不過最緊要就係，呢個幾禮拜，上海封城唔封市，上交所可以如常運作。不過當然揸現銀好

過啦，今朝一開市就滬深魚缸齊齊跌，連本身香江呢邊有美團（０３６９０）業績好過預期利好

，魚缸初頭都要跟著上面一齊跌。不過無幾耐，封城主角嘅上海魚缸就調轉頭升，香江呢邊沽壓

都細返，一齊轉頭升。美團當然係升市火車頭，全日升多過１１巴仙，報１５０﹒６銀，連帶巴

巴（０９９８８）同ＱＱ（００７００）都一齊慶祝，分別升多過３巴仙，報１１１﹒１銀；升

多過兩巴仙，報３６６﹒４銀。魚缸收報２１６８４，升２８０點。

而Ａ場嗰邊，滬深兩地就個別發展，深證成指收跌１２２點或１﹒０２％，報１１９４９點

；但係反而上證綜指就微升２點或０﹒０７％，收報３２１４點。點解上證綜指會收升呢？據聞

月中香江大跌市期間，神州嗰邊曾經有國家隊熱錢湧入救市，而今次封城咁大件市，估計上海好

有可能同時準備好國家隊入場接貨，但係深圳呢邊就無做，所以就可能因為咁而令到封城嗰邊反

而跌唔落。

所以最緊要都係睇住阿爺頭架啫，最緊要魚缸有支持，Ａ場好就香缸好，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何

建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與

《經濟通》、編者及作者無涉。

