《豐碩成果－盧穗欣》多元投資機會現，審慎理財抗通脹

《豐碩成果》美國最近公局的最新的通脹數據，２月消費物價指數（ＣＰＩ）按年升

７﹒９％，創４０來的最高記錄。有公司發表分析報告，指美國通脹暴升，會使普通家庭每月支

出增加２５０美元，即一年多花３０００美元（約２３４００港元）。年初，東亞聯豐已提到通

脹成因之一是由於全球供鏈受干擾。事實上，運輸問題已影響全球原材料如油、晶片的供應，使

全球電子產品及汽車等日常消費品價格上漲。通脹壓力逐漸反映在生活之中。



＊通脹環境下的投資重點＊



東亞聯豐首席投資總監陳裕雄（Ｈｅｎｒｙ）認為，通脹並不會令全球市場流動性收縮，而

整體市場流動性仍然充裕並繼續上升。從投資角度，他認為通脹的最大顧慮就是對估值的影響。

在通脹率愈來愈高的背景下，特別是對於高增長行業，投資者值得付出多少溢價是一個關鍵問題

。通脹對估值的影響比企業盈利更大，市場可以較容易理解或預測企業盈利增長，但鑑於全球通

脹和流動性會有持續變化，要準確計算估值就需要更透徹的分析及投資經驗，於是要非常謹慎，

以下而上形式仔細審視每間企業的表現，選擇有潛力而估值合理的股票。



＊全球經濟暫沒條件可大規模改變貨幣政策＊



市場都對美國「收水」會打擊環球市場有隱憂，但在Ｈｅｎｒｙ看來，加息與「收水」兩者

須分開考慮，互相不掛鈎，持續加息並不等於高速「收水」。他強調，全球經濟暫時沒有條件可

以大規模改變貨幣政策。雖然如此，我們須留意美聯儲何時會由買債變賣債（市場預期最快會在

６月），注意收縮的幅度。不過，我們不要忘記儘管速度放緩，但金融體系現時依舊錄得淨流入

。過去十年，環球都處於低息環境，甚至有些時候利息實在太低，因此央行實施量化寬鬆計劃，

為市場注入大量資金。去年１２月，美國的Ｍ２年增長仍錄得１３％；而中國則有約９％，反映

市場資金充足。即使「收水」，金融體系相信要一段時間才會反映資金收縮的情況。我們相信一

些定價能力可以抵抗通脹的行業仍可有穩定的表現，如某些電子產品龍頭企業可將通脹壓力轉移

給消費者。



＊澳洲市場潛力高，中國股市有支持＊



無論如何，通脹勢不可擋，在投資部署方面，投資者應如何投資抗通脹？

本港投資者一般都比較注意中港股市，但要有效對抗通脹，必須將視野擴展至整個亞洲市場

，提升整體回報效益。亞洲股市的市盈率偏低，其中澳洲市場潛力較高。Ｈｅｎｒｙ認為很多投

資者都不太了解這個市場，以為其經濟增長是由出口商品以及中國大量購買資源帶動。其實不盡

然，於２０１９年之前，澳洲長達４４年都出現經常帳赤字，直至２０１９年才首次錄得經常帳

盈餘。從宏觀角度來看，澳洲的ＧＤＰ經歷了近三十年的持續增長，只是在疫情爆發後才首度出

現輕微收縮，反映本土需球強大，經濟發展穩健。他指，自澳洲在１９９１年經歷金融危機之後

，調整宏觀經濟策略，並且差不多是亞太區最早開始進行企業重組的國家。因此，澳洲的企業管

治穩健，市場當中有質素的企業為數不少。我們尤其看好澳洲資源股，如：天然氣、新能源以及

質素優越的物流倉庫房託。

新興市場方面，中國經濟今年相信會有所放緩，預期貨幣政策或財政政策會更寬鬆。中國股

市市盈率相對較低，Ｈｅｎｒｙ認為中國股市未來仍有投資機會，但要小心挑選估值合理的股票

。他看好對政策敏感度較低的工業股，如電動汽車供應鏈的零部件行業。至於其他新興市場，他

認為中國的政策方針改變，有機會帶動整個新興市場上揚，其中偏好印度和印尼的金融、商品和

資源行業。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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