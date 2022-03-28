《每周華語－黃溢華》王安的《教訓》、「軟」「硬」兼施的世界

《每周華語》美國列根總統（１９１１－２００４）於１９８４年４月底訪華。列根於上海

復旦大學講話中點提了王安博士的成就，王安的「電腦」於美國各地的企業已被採納應用。王安

乃不可多得的學者、企業家。畢業於交通大學，再往美國獲得博士學位，投入美國的商業世界，

有廣為人知的專利及產品，企業亦成功上巿。



王安（１９２０－１９９０）來自中國、入藉美國，哈佛大學博士，於美國創辦了上巿電腦

企業、「Ｗａｎｇ Ｌａｂｓ」。王安有遠見、眼光。看準「電腦」、「資訊」與商業世界於二

戰之後將急速起飛，需要更強大的運算力及實用性。例如文字的處理大幅增加，因而王安的企業

集中「火力」攻入「文書」處理巿場。事實上，１９７０年代，王安已甚為成功。他擁有不少專

利，於《教訓》自傳中，他提及出售專利甚而他的內子把自己的珠寶也善價賣出，才有足夠資本

成立Ｗａｎｇ Ｌａｂｓ。不少構思╱專利、差一點兒便可成為重大必須的發明。王安自言他的

「二維」記憶發明，如果採用「三維」結構╱推動，成就及價值必倍增。同一「記憶」工具、「

三維」結構自然更有效、更有價值。



１９７０年代「硬」鍵比「軟」體佔優。１９５０年代已有電腦設計「語言」等等，例如「

Ｂａｓｉｃ」。但「軟」件、「硬」鍵之間，王安的文書系統當年佔了上風、不少初創新企業不

斷找尋「公開」、「兼融」系統，微軟及蘋果乃初創企業，而ＩＢＭ當年自然是行內的「巨人」

：「紙卡」的「資訊」應用甚為普及。蘋果開創不少新產品、新概念，而ＩＢＭ「加」Ｂｉｌｌ

Ｇａｔｅｓ：正是又一「軟」、「硬」並用的例子。「Ｄｏｓ」也好、「Ｗｉｎｄｏｗｓ」也

好，１９７０╱１９８０年代日漸成為「標準」。而Ｓｔｅｖｅ Ｊｏｂｓ的蘋果，亦創見極多

，與「ＩＢＭ╱Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ」打了對台。同期王安也有推「電腦」，便未及與「大眾

系統」融合、後期有「電郵」，亦未及跟上。而私人電腦平價╱細架再加上文書軟件大行其道，

攻入不只大中小企業，更走入了大中小學等，軟件成為主軸，又有「Ｌｏｔｕｓ １－２－３」

試算表，使王安佔有的巿場不易維持了。巨大的文書系統被新行家「軟」「硬」產生追擊，多樣

性、兼融性等甚而成本效益都不利王安主打的文書產品。有說Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ認為當年王

安如果棌取「轉型」等策略，今天可能「無」微軟云云。王安在美國富甲一方，名成利就，有真

才實學。與美列根總統及中國鄧小平先生交談，也得到他們的直接認同其成就。但成敗之間涉及

的因素甚多！１９７０╱１９８０年代，又有誰可預知科研╱晶片等等的驚人發展、加上產品微

型化均使１９７０╱２０２０年的半世紀，使商業╱消費巿場起了翻天覆地的改變。例如傳統名

牌相機大生產商及「Ｋｏｄａｋ」等，近十多年已不敵電子影相機！



王安企業因為「硬體」、「兼融性」、「擴展性」而失去了大巿場╱大客戶的主導性。軟件

巿場及電腦語言百花齊放，１９７０╱１９９０年之間成為商業巿場的標準，因而王安創立的企

業王國便終於倒下。王安來自中國，在美國、華爾街為華人爭取光榮。即使所謂「失敗」，也不

宜忘記王安的個人╱華人成就。論者多集中討論王安的「失敗」：由巨大成就走到企業倒下！這

是事實，也值得探討。但大多忘記了１９５０╱１９７０年代，華人在美國要「出人頭地」、真

正成功，不可只有「運氣」！要有真才實學。王安的專利價值連城，出售求資本非一件易事。在

美國的商業社會，競爭不只驚人，更見「上下其手」、「全靠關係」、少一些「對手」╱巿場資

訊也不易維持競爭力！２０２０╱２０２２年中國企業在美巿也不易進行「ＩＰＯ」，１９７０

年代呢？！王安博士的《教訓》，筆者中英版也有閱讀，成功企業家可自我認真檢討自己非一件

易事。成敗之間，在別人的「地方」，更不易不定論。筆者以為王安博士有失誤，但王安的成功

乃鐵一般的事實。



王安博士個人「成功」嗎？不少論者都以「Ｗａｎｇ Ｌａｂｓ」倒閉被收購傾向認為王安

「失敗」了。美ＨＰ由兩位好朋友創立，今天ＨＰ的「表現」已不及當年之勇，但不代表兩位好

朋友兼創辦人「失敗」了。ＨＰ也請來不少行業╱精英，私人電最終也敗陣！但ＨＰ有甚多成功

創見產品！王安博士單人匹馬在美國闖出不只名堂：有真正的貢獻，即使他的「文化」及「企業

策略」有偏差，衍生企業倒下，但王安本人仍是一成功人物。《資深市場人士 黃溢華》



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