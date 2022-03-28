【聚焦人幣】人幣中間價升７點子止兩連貶，報６﹒３７３２

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３２，
較上個交易日升７點子，結束兩連貶，上個交易日報６﹒３７３９。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３７３２ －７﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９９９３ －１６２﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２１３８ ＋３４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１４１ －６﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３９４２ －１６１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７９１２ ＋３６﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４３４２ －２５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６９１１ －３４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４４６ －１４４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１０５９ ＋１７４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０５ －２３﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １５﹒７００２ －３３３２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８３９ ＋６０﹒００
１人民幣╱韓元 １９１﹒８７００ ＋４９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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