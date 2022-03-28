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28/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升７點子止兩連貶，報６﹒３７３２

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３２，
較上個交易日升７點子，結束兩連貶，上個交易日報６﹒３７３９。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７３２　　　　－７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９９９３　　－１６２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２１３８　　　＋３４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１４１　　　　－６﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３９４２　　－１６１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７９１２　　　＋３６﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４３４２　　　－２５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６９１１　　　－３４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８４４６　　－１４４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１０５９　　＋１７４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０５　　　－２３﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１５﹒７００２　－３３３２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８３９　　　＋６０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒８７００　　　＋４９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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