【聚焦人幣】人幣中間價升７點子止兩連貶，報６﹒３７３２

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３２，

較上個交易日升７點子，結束兩連貶，上個交易日報６﹒３７３９。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７３２ －７﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９９９３ －１６２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２１３８ ＋３４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１４１ －６﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３９４２ －１６１﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７９１２ ＋３６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４３４２ －２５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６９１１ －３４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４４６ －１４４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１０５９ ＋１７４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０５ －２３﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １５﹒７００２ －３３３２﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８３９ ＋６０﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒８７００ ＋４９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

