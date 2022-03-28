《鍾之日記》動態封城滬市穩，京東裁員變畢業

《鍾之日記》３月２８日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



上海新冠肺炎本土確診持續增加，近期新增累計確診已超過萬宗，當地抗疫政策急轉彎，周

六（２６日）還在說不能封城，結果到了昨晚（２７日）便急急通報「動態封城」，今日清晨５

時起，以黃浦江為界，分區分批實施全民核酸篩查，直至下月５日解封。上海作為全國重要的金

融城市，一直都在強調精準防控，今次在毫無預兆之下實施半封城，對全國金融業務運作的影響

未可知，但必定加深外資對中國供應鏈不穩及經濟發展放緩的擔憂。

滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒８４％，開市後跌幅快速放大，跌幅一度跌超過

１﹒６％，惟能源、地產及銀行板塊維穩下，中午收市跌幅收窄至約０﹒１％，全日更倒升

０﹒０７％，報３２１４﹒５點，三千二幸保不失，不過大盤穩著陸的同時，深市卻在鋰電概念

插水下急跌，據報特斯拉在上海的超級工廠將停產４天，特斯拉中國回應稱隨時根據防疫政策安

排工作，特斯拉停產引發新能源車供應鏈憂慮，鋰電池概念股崩跌，深成指收跌１％，創業板指

更瀉１﹒６６％。

人民銀行加碼放水進行１５００億元人民幣逆回購，加上外資通過陸股通淨流入５０﹒３億

元人幣浮現救盤身影，惟資金入市反應審慎，兩市全日成交８７０４億元人幣，是２月１８日以

來最低水平，按日減少５﹒２％。



＊恒指反覆升２８０點＊



盡管美國監管方面一直強調中國上市公司要交出完整的審計底稿才能避免退市，但內媒繼續

放風指，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，「正相向而行，努力尋求解決問題的方案」。

港股上周五（２５日）回吐逾５００點，今天收復部分失地，高開１７點報２１４２２，一

度倒跌逾１６０點，惟在多隻主要科技股帶動下回升，午後升幅擴大至逾２６０點。恒指收報

２１６８４，升２８０點或升１﹒３１％，主板成交１３４３﹒０６億元。恒生科技指數報

４４９４，升１１４點或升２﹒６２％。



＊京東傳裁員三成，股價無力四連挫＊



繼阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）爆出裁員後，再傳出京東（０９６１８）

多業務裁員最多三成。上周有報道指京東開始在各業務線裁員，旗下團購平台京喜成為重災區。

最近網上一封「畢業須知」引爆網民熱話，原來這封畢業通知是京東向員工發出的裁員信，信中

將炒魷魚形容為「畢業」，向不幸被炒的員工表示「畢業快樂」，「恭喜」他們「順利畢業」，

並在信中提到離職後的人事安排，這封別出心裁的畢業證書的確讓人笑不出來，有網民批評京東

「喪事喜辦」，自以為幽默。

京東未有給出「畢業」員工的數字，但據網傳文件指，京東旗下京喜、京東國際、京東零售

、京東物流（０２６１８）、京東科技等多板塊都需要裁員，比例多數在１０％至３０％之間。

京東裁員和去年業績倒退不無關係，京東２０２１年全年淨虧損３６億元人民幣，而第四季虧損

竟然高達５２億元人民幣，公司將巨額虧損歸咎於支出增加以及部分投資的非現金減值。

另外，騰訊已完成以實物分派方式派付京東股份之特別中期股息，所持京東集團比例將減少

至約２﹒３％。大量京東碎股交易上板，京東全日股價不穩，再收跌１﹒７％報２２４﹒８元，

四連挫。

其他科技股走勢較好，騰訊斥資３億元回購８３﹒８萬股，帶動股價漲２﹒８％，報

３６６﹒４元；美團（０３６９０）業績稍勝預期，刺激股價低位反彈１１﹒６％，報

１５０﹒６元，成為表現最佳藍籌股；阿里升３﹒４％，報１１１﹒１元。



＊煤超瘋慶功，神華盈利全派股東＊



中國神華（０１０８８）公布２０２１年實現營業收入同比增長逾四成，淨利同比增長近三

成超５００億元，逆轉過去三年淨利下跌趨勢，是中國神華歷史最佳業績，同時公司擬向全體股

東「１０派２５﹒４元」，派發現金紅利５０４﹒６６億元，佔２０２１年度中國企業會計準則

下歸屬於公司股東淨利潤的１００﹒４％，現金分紅規模創新高，機構指公司分紅大超市場預期

。中國神華績後全日飆９﹒４％，報２４﹒４元，盤中高見２４﹒６元，創下超過４年新高。

神華將去年賺到的盈利全數回饋股東，亦即是將大量的現金收回到國資的荷包，頗有一種買

六合彩中獎的感覺。事實上煤炭業在中國設碳達峰目標下，本應處於下行區間，但基於中澳關係

轉差、電力需求增長、違規煤礦場關停等因素，中國多地出現電力荒的現象，令去年年中迎來一

輪「煤超瘋」行情，煤炭企業賺得盆滿鉢滿。不過這樣的行情並不是沒有代價的，上游產業大幅

加價，會對所有下游產業帶來沉重的成本壓力，煤炭企業遇到久違的好景，背後是電力公司及製

造業的利潤進一步被侵蝕。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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