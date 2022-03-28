【新冠肺炎】上海動態封城，今起分區分批開展全民核酸篩查

《經濟通通訊社２８日上海專電》上海新冠肺炎本土確診持續增加，近期新增累計確診已超

過萬宗，疫情嚴峻之下，抗疫政策急轉彎，由２６日宣稱不能封城，到昨晚（２７日）急通報，

今日清晨５時起，以黃浦江為界，分區分批實施全民核酸篩查，整個動態封城由２８日開始至下

月５日解封。封城期間，上海證券易所正常開市。

上海市疫情防控工作領導小組公布，決定在全市開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。在

２８日清晨５時起，以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先

行實施封控，開展核酸篩查，４月１日清晨５時解封。第二批，４月１日凌晨３時起，對浦西地

區實施封控，開展核酸篩查，下月５日凌晨３時解封。

封控區域內，小區封閉式管理、企業居家辦公、公共交通暫停。其間如未參加核酸篩查，隨

申碼將被賦「黃碼」。



＊公交暫停運行，住宅封閉式管理，公務員就地轉為社區志願者＊



領導小組指出，在封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車及網約車運行；住宅小區

實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等

實行無接觸配送，不得進入住宅小區。各級黨政機關、事業單位的工作人員，除承擔防疫任務、

保障基本運轉的外，均實行居家辦公或就地轉為社區志願者。所有企業實施封閉生產或居家辦公

，保障市民生活和城市基本運行等公共服務類企業除外。

為應對上海證券易所今早按時開市，券商採取緊急工作安排，據報國金證券上海總部部份員

工漏夜入住辦公場所值班。（ａｈ）

