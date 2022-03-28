【新冠肺炎】應對疫情，上交所發布通知優化自律監管，維穩市場

《經濟通通訊社２８日上海專電》上海新冠疫情嚴峻之下，抗疫政策急轉彎，由２６日宣稱

不能封城，到昨晚（２７日）急通報，今日清晨５時起，以黃浦江為界，分區分批實施全民核酸

篩查，整個動態封城由２８日開始至下月５日解封。封城期間，上海證券易所正常開市。上交所

２７日發布通知，出台３０條舉措，就疫情防控特殊時期相關業務開展做出調整和銜接安排，全

力維護資本市場平穩運行。

《關於應對疫情優化自律監管服務、進一步保障市場運行若干措施的通知》聚焦在股票發行

上市審核和發行承銷、上市公司信息披露業務、債券業務服務以及其他業務服務等。

其中在上市公司信息披露業務方面，包括延長信息披露業務辦理時段；支持上市公司做好定

期報告披露工作。上市公司受疫情影響預計難以在原預約日期披露２０２１年年度報告的，可以

向上交所申請辦理延期至２０２２年４月３０日前披露。

在股票發行上市審核和發行承銷方面，包括確保科創板審核業務正常推進，正常受理發行人

通過上交所科創板審核業務系統提交的發行上市、重大資產重組及其他相關申請，通過視頻會議

等方式，確保上市委審議會議按照既定程序正常推進。同時，提供「雲上市」服務。鼓勵發行人

根據實際情況合理安排發行上市時間，提供免費網絡直播上市儀式服務，並在疫情影響消除後，

補辦現場上市儀式。

此外，加強ＥＴＦ基金管理人專項通道服務，以及逐一了解疫情嚴重地區擬上市和上市企業

的投融資需求，幫助企業在充分準備的前提下，加速申報，達到即報即審即發。（ａｈ）

