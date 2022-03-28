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28/03/2022 09:01

【東航空難】失事飛機兩部黑盒均已尋回，東航空難理賠啟動

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家應急處置指揮部昨日（２７日）下午新聞發布會上公布，
東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）飛行事故客機第二個「黑盒」已於周日上午尋獲
，所發現的第二個「黑盒」飛行數據記錄器存儲單元外觀較為完好，其他部分損毀嚴重；此外東
航表示已正式開始啟動理賠工作。
　　第二個黑盒在周日早上９：２０左右於撞擊點東側山坡坡面１﹒５米土層下被發現，廣西消
防搜尋人員已在隨後將其轉交給民航專家，並由民航專家認定其為第二個黑盒。該記錄器存儲單
元部分目前已送往北京的專業實驗室進行譯碼工作。
　　失事飛機上共兩部黑盒記錄器，此前發現的一部為駕駛艙語音記錄器，主要記錄駕駛艙的各
種聲音；今日發現的為飛行數據記錄器，記錄的則是飛機在飛行中的高度、速度、航向上升下降
率等狀態參數。

＊失事機上１３２人確認全部遇難，東航啟動理賠工作＊

　　東方航空集團宣傳部部長劉曉東會上表示，公司已正式啟動理賠工作，將與家屬具體溝通方
案細節，制定理賠方案，確定統一的賠付標準。
　　中國民航局安全監察專員朱濤表示，截至周日１２點，事故現場共搜尋到飛機殘骸及碎片累
計３３７７７件，並通過走訪尋找目擊證人，在事發地８公里左右找到新的事故有關視頻。
　　國家應急處置指揮部周六（２６日）晚間確認東航失事航班機上１３２人已全部遇難，包括
１２３名乘客和９名機組人員。（ｄｗ）

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