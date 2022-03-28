【俄烏開戰】據報中國要求油企檢視俄業務，中石化叫停在俄投資

《經濟通通訊社２８日專訊》據《路透》引述消息人士指，中石化暫停與俄羅斯對價值５億

美元的投資合作的談判，包括在俄羅斯聯營天然氣化工廠的計劃。中國政府要求三大油企檢視與

俄羅斯商業合作關係及在當地的業務。

據報道，中石化原計劃是與俄羅斯最大的石化生產商Ｓｉｂｕｒ合作，開展一個類似東西伯

利亞的阿穆爾天然氣化工聯合體的項目，該項目由中石化擁有４０％的股份，Ｓｉｂｕｒ擁有

６０％的股份，預計在２０２４年投產。消息人士指，項目已進入選址階段，其後Ｓｉｂｕｒ的

少數股東及董事Ｇｅｎｎａｄｙ Ｔｉｍｃｈｅｎｋｏ遭西方制裁，項目因此停擺。

西方多國因應俄羅斯入侵烏克蘭，針對俄羅斯實施制裁。消息人士指，中國３大能源巨頭，

包括中石化（００３８６）（滬：６０００２８）、中石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）和中海油（００８８３），都開始評估西方制裁俄羅斯，對公司在當地投

資的影響，並成立專責小組，正制定業務中斷及面臨二級制裁的應變計劃。

消息人士透露，中國外交部本月曾召見３大能源企業官員，檢視他們與俄羅斯的合作關係和

業務運作，並敦促他們不要過於貿然收購俄羅斯資產。外交部回應，沒有需要對其他人報告內部

會議，強調中國有權與其他國家進行正常經貿合作。（ｄｗ）

