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28/03/2022 09:40

【新冠肺炎】深圳：進一步恢復生產生活秩序，堂食限流提至７５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部２７日發布通告，全
市恢復正常生產生活秩序。各類餐飲機構堂食限流從５０％提升至７５％。
　　據通告，封控區、管控區、防範區繼續嚴格執行疫情防控相關措施。社區小區、城中村保持
圍合管理，進出須憑４８小時核酸檢測陰性證明。進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等須憑
４８小時核酸檢測陰性證明。
　　通告要求繼續做好重點場所防控和聚集性活動管控。非生活必需的密閉場所、學生兒童托管
機構、線下教育培訓機構等繼續暫停開放。各類餐飲機構堂食按７５％限流有序開放，在入口處
安排專人負責測溫、查驗健康碼和行程碼，嚴格實施掃場所碼入場，並提醒正確佩戴口罩。嚴控
大型活動、論壇等群體性活動，減少人員聚集。市民非必要不離深。
　　此外，深圳市福田區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布通告，福田區部分區域（濱河路
以南、僑城東路以東、紅嶺南路以西）恢復區域內生產生活秩序，區域內黨政機關、企事業單位
、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營，公交、地鐵全面恢復運行。
　　深圳衛健委最新公告，３月２７日０－２４時，深圳新增７病例。３例在隔離觀察的密接人
員排查中發現，４例在重點人群排查中發現。（ｄｗ）

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