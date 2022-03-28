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28/03/2022 10:38

【中概焦點】交銀國際：中概股或臨退市估值可更低，警惕資本外逃

　　《經濟通通訊社２８日專訊》交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝的最
新研報指出，對於在美上市的中概股，中美之間似乎存在著不可調和的分歧。在美國要求中概股
全面披露其與有關部門的關聯之際，中國卻加強對於系統性重要公司的控制。對很多中概股而言
，最好和最壞的情景之間唯一的區別，是在於它們退市的時間。如果這些公司終將難逃退市的宿
命，當下估值雖很低，但也可以更低。
　　研報分析認為要警惕市場信心受挫，資本外逃的風險。數據顯示，受貨物貿易淨結匯大幅下
降的影響，銀行代客結售匯順差已降至去年４月以來的最低水平。這是中國出口增速進一步放緩
的前奏。自２０２１年２月以來，資本帳戶下的證券投資項目首次錄得大規模資本外流，此次流
出規模甚至超出２０２０年３月所見的規模。這也表明外國投資者可能正大舉撤離，市場信心遭
受重挫，將繼續拖累股市表現。
　　宏觀風險方面，美國１０年國債收益率上穿長期下行趨勢，預示著全球宏觀風險顯著升溫，
但市場置若罔聞，美股剛剛經歷的技術性熊市並不能完全等量齊觀。市場很可能二次探底。
（ｄｗ）

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