【中概焦點】交銀國際：中概股或臨退市估值可更低，警惕資本外逃

《經濟通通訊社２８日專訊》交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝的最

新研報指出，對於在美上市的中概股，中美之間似乎存在著不可調和的分歧。在美國要求中概股

全面披露其與有關部門的關聯之際，中國卻加強對於系統性重要公司的控制。對很多中概股而言

，最好和最壞的情景之間唯一的區別，是在於它們退市的時間。如果這些公司終將難逃退市的宿

命，當下估值雖很低，但也可以更低。

研報分析認為要警惕市場信心受挫，資本外逃的風險。數據顯示，受貨物貿易淨結匯大幅下

降的影響，銀行代客結售匯順差已降至去年４月以來的最低水平。這是中國出口增速進一步放緩

的前奏。自２０２１年２月以來，資本帳戶下的證券投資項目首次錄得大規模資本外流，此次流

出規模甚至超出２０２０年３月所見的規模。這也表明外國投資者可能正大舉撤離，市場信心遭

受重挫，將繼續拖累股市表現。

宏觀風險方面，美國１０年國債收益率上穿長期下行趨勢，預示著全球宏觀風險顯著升溫，

但市場置若罔聞，美股剛剛經歷的技術性熊市並不能完全等量齊觀。市場很可能二次探底。

（ｄｗ）

