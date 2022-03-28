【大國博弈】官媒：中美正相向而行，以盡快實現有效審計監管合作

《經濟通通訊社２８日專訊》中國證監會舉行視頻交流，部分中概股公司和投資機構參加，

當局聽取市場人士對中概股近期情況的意見。針對市場近期關注的中美審計監管合作問題，《中

國證券報》引述接近監管部門的業內人士表示，中美雙方監管機構都充分知悉對方關切，正相向

而行，努力尋求解決問題的方案，以盡快實現有效、可持續的合作。這符合兩國資本市場和全球

投資者的最大利益。

中證監方面並未透露與美國監管機構談判的細節，但表示雙方都展示了解決問題的積極意願

和務實態度，近段時間持續進行高效、坦率和專業的磋商，這與美方近期披露的信息是一致。中

證監提醒，近期一些並不掌握實際情況的媒體，對雙方合作的細節和走向有不少主觀臆測，給市

場預期造成不必要的干擾，希望市場人士以雙方監管部門公開披露的信息為准，不要盲目跟風。

報道引述一名資深會計師表示，最近幾個月中美雙方監管機構的良好互動，有望打破審計監

管合作的長期僵局，相信雙方監管部門有能力從專業角度盡快達成合作安排。



＊中證監對震坤行等擬赴美上市企業，出具無異議回覆＊



內媒《第一財經》引述接近監管人士報道，中證監經與相關行業主管部門溝通，協調近期對

工業用品、超市、震坤行等計劃赴美上市企業提出，俱無異議回覆。

接近監管人士又指，去年底中證監公布的境外上市新規草案相關規則已完成公開徵求意見，

將在履行必要的立法程序後，盡快正式頒布實施新規有望令更多企業境外上市活動「有規可依」

、「有路可走」。（ｊｔ）

