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28/03/2022 08:29

【大國博弈】中移動、中電信被美國列國安風險清單，中方促停打壓

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）決定，把中國移動
（００９４１）（滬：６００９４１）、中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）在美國
的分公司，及包括俄羅斯的防毒軟件公司「卡巴斯基」等，列入「對美國國家安全構成威脅的通
信設備和服務」清單。
　　ＦＣＣ指，有受中俄支持的實際企圖透過間諜活動，損害美國利益，措施可以確保美國的網
絡免受威脅。
　「卡巴斯基」對ＦＣＣ的決定表示失望，批評是政治決定。
　　ＦＣＣ去年３月１２日最先將華為、中興（００７６３）（深：００００６３）、海能達
（深：００２５８３）、海康威視（深：００２４１５）和大華股份（深：００２２３６）列入
安全風險清單，加上今年新一波制裁，累計目前清單已有七家中企和一家俄企遭列名。被列入清
單後，上述公司的設備將被禁止在美國電信網絡中使用，這些公司也將無法獲得新的設備牌照。

＊中方促美國停止對中國企業不合理打壓＊

　　中國駐美大使館批評ＦＣＣ濫用權力，在欠缺事實根據下，再次惡意攻擊中國電信運營商，
敦促美國立即停止對中國企業的不合理打壓，中方亦會採取必要措施，保障中國企業的合理權益

　　中國工信部發表聲明，對ＦＣＣ前述決定表達堅決反對。工信部稱，美方在未列出中國企業
具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其２１４牌照，不符合美國市場化國家的形
象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。
　　商務部發言人高峰早前表示，美方繼續泛化國家安全概念，濫用國家力量，在缺乏事實依據
的情況下惡意打壓中國電信企業。高峰強調，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，立即停止
將經貿問題政治化的錯誤做法，為包括中國企業在內的各國企業在美經營創造一個公平、穩定的
市場環境。（ｊｔ）

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