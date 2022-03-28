【恒大困局】恒大：樓盤復工率９５％，逾半項目回覆正常施工水平

《經濟通通訊社２８日專訊》恒大集團昨日（２７日）召開復工復產保交樓周工作例會，會

上披露了集團復工復產的最新情況。截至３月２７日，全國要求復工復產項目７７１個，已復工

７３４個，復工率達９５％。其中有４２４個項目已恢復至正常施工水平，佔比５５％。全國復

工總人數達到１５﹒４萬人。

會上還透露，恒大下一步將繼續強化項目主體責任、盡快恢復銷售，加快工程款項支付，全

力保障人力、材料等及時到場，保證項目持續正常施工，不惜一切代價實現向業主保質保量交樓

。



＊恒馳５預售將全面啟動＊



新能源汽車生產方面，據集團介紹，恒馳５「狠抓質量 確保量產」供應商大會在上海、天

津、廣州等地同步舉行。恒馳汽車總裁劉永灼表示，恒馳５各項工作進展順利，已進入工信部新

車公告，預售即將全面啟動，恒馳首批展示體驗中心、銷售中心近期會在天津、上海、廣州等

１５個重點城市開放。

恒大集團主席許家印最新一次露面便是在恒馳５量產動員大會上。他在會上發表「最高指示

」，要求大幹三個月，６月２２日一定要實現恒馳５量產。今年１月１２日，恒大對外官宣，恒

馳５首車已正式下線。（ｗｌ）

