【中印衝突】王毅：推動中印邊界問題盡快轉入常態化管控

《經濟通通訊社２８日專訊》中印兩國自２０２０年中邊境致命衝突以來舉行最高級別官員

會晤，此前兩國高級軍官舉行的多次會談收效甚微。中國國務委員兼外交部長王毅上周五（２５

日）在印度訪問期間表示，中印雙方同意加快解決遺留的個別問題，管控好現地局勢，避免誤解

誤判；通過和平友好方式協商解決邊界問題，互不使用武力或以武力相威脅。據報道，印度方面

也認為，軍隊早日完全撤離雙方有爭議的邊界是解決兩國間問題的關鍵。

中印雙方還就疫情防控、烏克蘭、阿富汗和多邊事務交換意見。認為應堅持多邊主義，遵守

聯合國憲章和國際法，以對話方式和平解決爭端，嚴重關切單邊制裁對世界經濟及供應鏈安全的

影響。



＊王毅：中印應互相成就、相互扶持＊



王毅在訪問期間會見了印度國家安全顧問多瓦爾及外長蘇傑生等。據外交部引述王毅的話稱

，中印雙方要推動邊界問題盡快實現從應急處置轉入常態化管控，堅定不移朝著妥善管控邊境問

題的方向努力，尋求公平公正的解決方案。中印應相互成就，而不是相互消耗；相互支持，而不

是相互排斥。

作為兩個發展中大國和新興經濟體代表，中印應堅持走好自己選擇的道路，正確把握兩國關

係發展方向，為促進地區乃至世界的和平穩定做出各自的貢獻。中方歡迎印度發展振興，支持印

在國際事務中發揮更重要作用。中方也不追求所謂「單極亞洲」，尊重印度在地區的傳統作用；

願在南亞地區探索「中印＋」合作，構建良性互動模式，實現更高水平、更大範圍的互利共贏。

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