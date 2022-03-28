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28/03/2022 09:53

【大國博弈】中所建安全夥伴關係，莫里森：整個太平洋地區表關切

　　《經濟通通訊社２８日專訊》太平洋島國所羅門群島證實與中國建立安全夥伴關係，更有媒
體引述相關文件稱，中國有可能會在位於澳洲東北方的所羅門群島設立軍事基地。相關消息引發
美國盟友澳洲和新西蘭對中國在這一地區影響力的擔憂。澳洲總理莫里森（Ｓｃｏｔｔ　
Ｍｏｒｒｉｓｏｎ）周六（２６日）表示，整個太平洋地區都「深表關切」。澳紐過去近十年來
在太平洋地區一直保持著強大的影響力，且澳洲長期以來是所羅門群島主要的防衛夥伴，及最大
的援助國。
　　莫里森在悉尼表示，整個太平洋大家庭都嚴重關切，因為我們與我們的太平洋大家庭一直保
持聯繫。他指出，將在本周末與領導人進一步討論，並透露澳洲的使團團長已經和所羅門群島總
理Ｍａｎａｓｓｅｈ　Ｓｏｇａｖａｒｅ舉行了會議。
　　所羅門群島政府早前針對與中國的合作發表公開評論，表示正在努力與中國簽署一些協議，
「以進一步為當地和外國投資創造一個安全的環境」。該國政府的一名官員上周表示，已經與中
國簽署一項警務協議，這項協議除了維護法治之外，還將涵蓋人道主義需求。這位官員特別提到
，在最近的騷亂後，需要重建經濟，並將與中國簽署一項航空服務協議及增加貿易。其補充說，
與澳洲在２０１７年簽署的安全協議將予以保留。（ｗｌ）

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