《海納智見－荀玉根》這次國務院金融委會議與１８年１０月的異同

《海納智見》３月１６日國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，會議由中共中央政治局

委員、國務院副總理、金融委主任劉鶴主持，研究了當前市場關心的熱點話題，包括宏觀經濟運

行、房地產政策、中概股、平台經濟管理、香港金融市場穩定等。隨後，一行兩會、財政部、外

匯局等各部委紛紛落實金融委會議相關要求，當日Ａ股應聲大漲。這不禁令人回想起２０１８年

１０月１９日，當時國內去槓桿和國外中美貿易摩擦導致實體經濟和資本市場雙雙受壓，中央政

治局委員、國務院副總理劉鶴就當時經濟金融熱點問題接受央媒聯合採訪，一行兩會三部門提出

多項政策舉措提振市場信心。市場短期上漲後，上證指數和滬深３００在１９年１月４日再創新

低，投資者擔心政策舉措推動市場反彈後，後續市場低位或許會更低。我們對比這兩次會議的異

同，期望對未來 Ａ 股走勢有所啟示。

相同點是監管層積極發聲釋放穩定市場的信號，市場當日大漲。不同點則是兩次政策推出前

後宏觀政策發力程度不同。雖然這兩次政策舉措看起來頗為相似，都是在市場大跌後監管層積極

發聲穩定金融市場，但是細究起來這兩次宏觀政策背景卻不一樣。政策出現後，會不會有更低的

市場低位，取決於當時宏觀政策力度和基本面資料。１８年１０月１９ 日監管層釋放了穩定金

融市場信號後，最終更低的市場低點出現在１９年１月４日，主要源於當時穩定經濟增長的政策

到１９年初開陸續落地，但這次寬鬆的宏觀政策已經持續一段時間了，宏觀資料已經出現了積極

變化。具體而言：

貨幣政策：這次已開始寬鬆，而２０１８年１０ 月沒有。從數量指標看，Ｍ２同比自

２０２１年９月的８﹒３％開始回升至２０２２年２月的９﹒２％，社會融資規模存量同比從

１０﹒０％回升至１０﹒２％，而２０１８年 １０月Ｍ２同比較９月下降０﹒３個百分點 至

８﹒０％，社會融資規模存量同比較９月下降０﹒４ 個百分點至１０﹒８％。從價格指標看，

１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ） 早在２０２２年１月２０日下調１０個點子知３﹒８％，

５年期ＬＰＲ下調５個點子至４﹒６％，而２０１８年四季度１年期ＬＰＲ 維持４﹒３１％不

變。

財政政策：相較２０１８年１０月，這次基建增速回升更快。考慮財政政策是否發力最重要

的參考指標之一就是基建增速是否回升，這次基建投資累計同比從 ２０２１ 年 １１ 月低

點－０﹒２％回升至今年２月的８﹒６％，而２０１８年１０月基建投資累計同比仍在低位徘徊

，僅為０﹒９％，相對而言這次基建回升速度更快。

房地產：相較２０１８年１０月，這次地產政策更偏積極。目前部分地區房地產政策有放鬆

的趨勢，根據上海證券報，２月２１日起六大國有銀行廣州分行同步下調廣州地區房貸利率，此

外，已有２０多個城市公積金貸款上調住房公積金貸款額度、降低二套房首付比例等。３月４日

中國銀保監會、中國人民銀行發局《關於加強新市民金融服務工作的通知》，對３億新市民安居

金融需求有明確支持。對比而言，在２０１８年１０月１９日前，國內地產政策並未明顯放鬆。





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