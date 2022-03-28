【聚焦人幣】人幣即期收跌４７點子報６﹒３７０２，止兩連漲

《經濟通通訊社２８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７０２，

較上個交易日４時３０分收盤價跌４７點子，止兩連漲。全日在６﹒３６８８至６﹒３８２５之

間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升７點子，報６﹒３８４０。

交易員稱，亞洲時段美指走強至９９關口附近交投，疊加上海等地疫情嚴峻抑制境內市場情

緒，人民幣低開逾百點後震盪，不過短期看逢高結匯需求仍將限制匯價跌幅。他們並表示，通脹

擔憂下市場繼續調整對美國聯儲局加息的預期，中美利差可能加速收窄或加大資金流出風險，短

期人民幣可能穩步向６﹒４關口回調。

興業研究報告認為，人民幣匯率短線延續多空交織，美元兌人民幣上行仍是主趨勢，然而

１２０日均線尚未有效突破前匯率調整的速率將較為緩慢。一方面，聯儲局加息對全球美元流動

性的衝擊將逐漸顯現，且Ａ股疲軟之下外資增持速率將放緩。另一方面，較大規模未結匯美元以

及中美關係邊際修復繼續支撐匯率。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３２，較上個交易日升７點子，結束

兩連貶，上個交易日報６﹒３７３９。（ｊｔ）

