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28/03/2022 09:27

【人行操作】人行１５００億逆回購利率持平，加碼放水１２００億

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行加碼放水，今日進行的１５００億元（人民幣．下同
）７天期逆回購，中標利率持平２﹒１％。
　　公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放１２００億元。
　　本周共有１９００億元逆回購到期，周一３００億元，周二到周四各有２００億，周五有
１０００億，均為７天期。（ｅｙ）

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