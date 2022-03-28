【人行操作】人行１５００億逆回購利率持平，加碼放水１２００億

《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行加碼放水，今日進行的１５００億元（人民幣．下同

）７天期逆回購，中標利率持平２﹒１％。

公開市場今日有３００億元逆回購到期，即今日淨投放１２００億元。

本周共有１９００億元逆回購到期，周一３００億元，周二到周四各有２００億，周五有

１０００億，均為７天期。（ｅｙ）

