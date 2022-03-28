【大國博弈】澳洲外長：成蕾將於周四在北京受審

《經濟通通訊社２８日專訊》在中國中央電視台旗下環球電視網（ＣＧＴＮ）任職主播的澳

洲籍公民成蕾，於２０２０年中因涉嫌「為境外非法提供國家秘密」遭中國當局拘留，至今已超

過一年半。澳洲外交部長佩恩確認媒體報道指，成蕾將在周四（３１日）在北京第二中級法院出

庭受審，中國外交部則未有回應。

澳洲外交部強調，澳方就成蕾的福利和拘留條件多次表達嚴重關切，該國官員上一次訪問她

是在３月２１日。

大洋洲島國所羅門群島日前宣布將與中國簽署安全協議，澳洲總理莫里森對事件表示關注，

引發中澳關係進一步緊張。

當年還在官媒工作、在澳籍華裔圈子活躍的成蕾突然失蹤，七個月後外界才得悉其被中國官

員帶走調查，她的朋友和家人無不感到意外，有人認為成蕾出事或和中澳關係急速變差有關。澳

洲政府展開了外國影響力調查，包括通過情報部門調查工黨和中國政府的關係、修例阻止中國對

澳洲的一帶一路投資，以及要求多名官媒記者離開澳洲，還呼籲對新冠病毒源頭進行獨立調查，

這引起北京方面的強烈不滿，自此之後中方便以各種原因暫停澳洲商品進口，當局還被指拒絕接

聽來自澳洲官員的電話。（ｅｙ）

