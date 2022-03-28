【數據解讀】統計局：首二月工業企業利潤增速較去年全年明顯回落

《經濟通通訊社２８日專訊》國家統計局公布１－２月工業企業利潤數據。統計局工業司高

級統計師朱虹解讀指，今年以來，面對複雜嚴峻的國內外經濟形勢，各地區、各部門加大穩增長

和支持實體經濟的力度，工業經濟穩定恢復，企業利潤小幅增長。２０２２年１－２月份，全國

規模以上工業企業利潤同比增長５％，增速較去年１２月份回升０﹒８個百分點。

但也要看到，１－２月份，工業企業利潤增速受基數較高影響較去年全年明顯回落，企業成

本壓力加大，利潤率和產銷銜接水平均有所下降；企業盈利改善仍不均衡，下游行業尤其是中小

微企業利潤增長緩慢，企業生產經營還面臨不少困難和挑戰，工業企業效益狀況持續恢復的基礎

仍不牢固。將繼續做好大宗商品保供穩價工作，有效降低企業生產成本，尤其是中下游企業成本

，落實好制造業扶持政策及小微企業減稅降費政策，助力企業紓困解難，促進工業經濟平穩運行

、提質增效。

２月末，規模以上工業企業資產同比增長１０﹒４％，所有者權益增長１０﹒７％。工業企

業資產負債率同比下降０﹒１個百分點，繼續保持下降趨勢。



＊能源原材料行業對工業企業利潤增長貢獻較大＊



１－２月份，在工業生產加快、工業品出廠價格同比漲幅較高等因素共同作用下，工業企業

銷售較快增長，規模以上工業企業營業收入同比增長１３﹒９％，高於去年１２月份１﹒６個百

分點。在４１個工業大類行業中，有４０個行業收入同比增長，有２２個行業實現利潤同比增長

或減虧，其中有１５個行業利潤增速超過１０％。

能源原材料行業對工業企業利潤增長貢獻較大。１－２月份，採礦業利潤同比增長１﹒３２

倍，增速明顯高於工業平均水平，部分原材料行業利潤較快增長。其中，受原油價格持續上漲、

煤炭價格同比漲幅較高等因素推動，石油天然氣開採、煤炭採選等行業利潤同比分別增長

１﹒５７倍、１﹒５５倍，拉動作用均較去年１２月份進一步增強；受有色金屬、化工產品等價

格上漲拉動，有色金屬冶煉、化工等行業利潤同比分別增長６３﹒８％、２７﹒３％，均實現較

快增長。

受春節提振消費等因素拉動，部分基本生活類消費品行業利潤增長較快。１－２月份，酒飲

料、紡織、食品製造、文教工美等行業利潤同比分別增長３２﹒５％、１３﹒１％、１２﹒３％

、１０﹒５％。（ｗｌ）

