【俄烏開戰】余永定籲中國重視美對俄金融制裁，應減少美債持有

《經濟通通訊社２８日專訊》中國金融四十人論壇在公眾號發表中國金融四十人論壇
（ＣＦ４０）學術顧問、中國社科院學部委員余永定文章稱，俄烏衝突中，美國對俄羅斯採取的
金融制裁措施需要引起中國重視。當前中國有大量的海外資產和海外負債，應盡快調整海外資產
負債結構，減少美債持有，充分利用好本國儲蓄，將更多的資源用於國內消費和投資。（ｗｌ）
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