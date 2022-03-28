【聚焦人幣】交易中心今起支持會員機構通過協商交易功能開展交易

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心發布通知，為滿足市場需求，提升交易效率

，中國外匯交易中心擬於２０２２年３月２８日起，支持集團內會員機構通過協商交易功能開展

交易。支持集團內會員通過協商交易功能達成人民幣外匯即期、遠期、掉期、貨幣掉期和期權交

易。其中，人民幣外匯即期、遠期和掉期交易支持批量上傳和協商交易接口。（ｗｌ）

