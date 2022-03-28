【俄烏開戰】中國大疆駁斥有關助俄軍在烏克蘭戰場使用無人機指控

《經濟通通訊社２８日專訊》中國無人機製造商大疆駁斥有關俄羅斯軍隊在烏克蘭使用其無

人機的指控，稱這是「完全錯誤的」。一家德國零售商ＭｅｄｉａＭａｒｋｔ上周五（２５日）

以此類信息為由，將大疆產品下架，不過該公司沒有給出所收到信息的細節。

大疆在聲明中稱，「我們不支持任何損害人們的生命、權利和利益的使用方式。」（ｗｌ）

