《融天納地－溫天納》海內外疫情因素變數多

《融天納地》疫情挑戰在內地呈現，蔓延速度較快，目前已波及２８個省份。在動態清零及

疫情影響下，多地陸續升級防控措施。因短期而言疫情防控策略方針並不會出現明顯調整，對經

濟或將產生明顯影響。筆者相信影響不屬長線，在疫情平穩後，國家穩增長政策將繼續發力。目

前，全國單日新增本土確診病例數基本控制在數千例，需坦言無症狀感染者人數還在上升，故此

疫情防控策略難以明顯調整。經濟影響將持續至第二季度，若全年需要實現５﹒５％的增長目標

，仍需面對一定的挑戰。在目前內地疫情情勢以及海外局勢等不穩定因素的背景下，中央在短期

內大力出台強政策的機會略低，預計在疫情相對穩定後，較強的穩增長政策有望發力。



與此同時，防疫抗疫形勢在呈現全面逆轉，不少海外國家開始全面解封，而解封後，疫情發

展亦有一定的變化。同時，還一部分國家在３月份進一步推進解封措施。



類別一、已經解封的國家：各國解封條件，及解封後的疫情形勢演繹。



一、英國：全面解封後，單日新增確診上升。英國於２月２４日開始「與新冠病毒共存」計

劃，取消一切防疫措施。解封時英國每百人疫苗接種量達２０４﹒８劑次，本輪變種疫情已從峰

值處大幅回落至低位。解封後英國每日新增確診回升明顯，一個月內增長約１２３％，但重症和

死亡人數控制較好。



二、愛爾蘭、丹麥、瑞典：全面解封後疫情基本可控。愛爾蘭解封時，變種疫情已基本回落

，每百人接種疫苗２０７﹒５劑次；解封後至今，每日新增確診變化不大。丹麥解封時，疫苗接

種較領先，達每百人２２４﹒２劑次，疫情尚處在高峰期；解封後疫情逐漸緩解。瑞典解封時，

疫情正處於從峰值快速回落的階段，每百人接種疫苗１９５﹒８劑次；解封後疫情繼續好轉。



三、澳洲：全面開放後，新增確診數轉為回升。解封時，澳洲每百人疫苗接種２０６﹒９劑

次，變種疫情已經從１月中旬的峰值基本回落；解封後，每日新增確診轉為上升，從１﹒８萬人

的低點升至５﹒０萬人，新增死亡病例數下降。



四、以色列：國境全開後，疫情控制較好。解封時，以色列每百人接種疫苗１９３﹒９劑次

，每日新增確診已經從１月下旬的高峰值１０萬例大幅下降至１萬例左右。解封後，每日新增確

診基本保持在１萬例附近水平。



類別二、尚未解封的國家：防疫措施更新。



一、韓國、新加坡：即將在４月１日全面開放邊境，所有完全接種疫苗的旅客入境韓國和新

加坡免隔離。當前韓國仍在疫情高峰，新加坡已從疫情峰值處逐步回落；韓國、新加坡疫苗接種

率全球領先，高於絕大多數歐盟國家。



二、德、法、意、西：３月份進一步放寬防疫限制。德國３月２０日起取消室內場所佩強制

戴口罩；法國３月１４日起取消國內疫苗通行證和室內公共場所強制戴口罩；意大利３月１日起

對完全接種疫苗的非歐盟國家旅行者開放邊境；西班牙３月２８日起解除無症狀及輕症新冠感染

者的強制隔離政策。



三、美國：截至３月下旬，大多數州已取消室內強制佩戴口罩。美國疫苗接種進度相對落後

，目前每百人接種疫苗１６８﹒３劑次，新增確診正在下降。



在防疫抗疫的路徑上，國家正開始採取對經濟最小影響的方式進行，海外疫情數據為經濟所

產生的影響亦甚具參考價值。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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