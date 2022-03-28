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28/03/2022 18:28

《師傅教路－黃瑋傑》藥明生物提供一站式端到端服務，積極拓客源

　　《師傅教路》藥明生物（０２２６９）的ＣＲＤＭＯ業務模式平台有機結合合同研究組織
（ＣＲＯ）及合同開發及生產組織（ＣＤＭＯ）業務模式，能夠提供一站式端到端生物藥服務，
賦能客戶及合作夥伴發現、開發及生產生物藥，實現從概念至商業化生產的全過程。集團進一步
開拓客戶，並與所有全球前２０製藥公司及中國５０大製藥公司中的４２家開展合作。於截至
２０２１年１２月３１日止年度，集團為超過４７０名客戶提供服務，較２０２０年度增加
１０１名客戶。

＊去年純利增逾倍，與全球疫苗巨頭合作生產＊

　　於２０２１年度，集團實現收益１０２﹒９億元人民幣，同比增長８３﹒３％；純利大幅增
長１０７﹒３％至３５﹒０８億元。期內綜合項目由２０２０年同期的３３４個增加至２０２１
年１２月３１日的４８０個，其中包括４４７個非ＣＯＶＩＤ綜合項目，充分展現即使扣除
ＣＯＶＩＤ－１９項目貢獻，集團業務增長依然強勁。集團去年新增７個商業化生產項目，並成
功將更多項目從ＩＮＤ前階段推進至ＩＮＤ後階段。臨床前項目由１６９個增加至２６８個；早
期（第Ｉ及ＩＩ期）臨床開發項目由１３５個增加至１７１個（１１９個Ｉ期項目及５２個ＩＩ
期項目）；後期（第ＩＩＩ期）臨床開發項目由２８個增加至３２個，為啟動更多商業化生產項
目奠定堅實基礎。同時，集團有效執行「贏得分子」策略，進一步將１８個外部項目從全球其他
ＣＤＭＯ轉至集團管線。
　　集團自２０１８年起發展疫苗業務，為客戶及合作夥伴提供疫苗端到端ＣＲＤＭＯ服務，包
括疫苗發現及開發、放大商業化生產及全球分發，其全球供應網絡使客戶能夠在四星期內啟動疫
苗項目，並可將疫苗由其生產設施分發至全球各地客戶指定地點。於２０２１年１２月３１日，
集團已經簽署九份疫苗合約，包括與全球疫苗巨頭之一訂立合作生產協議，初始期限為２０年，
合約總值超過３０億美元。此外，集團也賦能客戶開發三種ＣＯＶＩＤ－１９疫苗抗擊疫情。

＊未完成訂單總量增兩成，可於６３﹒５元買入＊

　　於２０２１年１２月３１日，集團未完成訂單總量（包括未完成服務訂單及未完成潛在里程
碑付款訂單）為１３５﹒９７億美元，較２０２０年同期增長２０﹒１％，其中未完成服務訂單
由６６﹒２９億美元增長１９﹒９％至７９﹒４６億美元，而未完成潛在里程碑付款訂單則由
４６﹒９５億美元增長２０﹒４％至５６﹒５１億美元。集團三年內未完成訂單總額亦由
２０２０年１２月３１日的１４﹒５８億美元增長９８﹒２％至２０２１年１２月３１日的
２８﹒９億美元。建議買入價６３﹒５元，目標７０元，止蝕位５９﹒５元。《輝立證券董事　
黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　
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