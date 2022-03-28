【新冠肺炎】警務處長秘書初步確診，蕭澤頤快測結果呈陰性

《經濟通通訊社２８日專訊》警務處今日表示，處長蕭澤頤的秘書初步確診新冠肺炎蕭澤頤
已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。
該名秘書最近一次上班日期為３月１７日，無須與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵
守有關防疫措施。警務處已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒。（ｃｌ）
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