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28/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒７億人幣，買現代牧業沽騰訊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上周五（２５日）恒指低開２１０點，報２１７３５點。最高
微跌報２１９４４點，最低跌６５６點報２１２８９點。恒指收報２１４０４點，跌５４１點或
２﹒４７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１２﹒７億元人民幣，增加３３﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是現代牧業（０１１１７）、李寧（０２３３１）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１４７５﹒６９億元減少１﹒６％。其中港股通成交３２２﹒９億元，佔總成交
２１﹒９％。
　　現代牧業升５﹒０７％報１﹒４５元，北水淨買入２﹒７億元；李寧跌５﹒６４％報
６５﹒３元，北水淨買入１﹒１億元；小米集團跌０﹒５５％報１４﹒４２元，北水淨買入
０﹒４億元。
　　騰訊控股跌２﹒６２％報３５６﹒４元，北水淨賣出８﹒７億元；美團跌８﹒１６％報
１３５元，北水淨賣出５億元；藥明生物跌８﹒３６％報６３﹒６元，北水淨賣出５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現代牧業　　　（０１１１７）　　　　　　２﹒７４
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒０９
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　０﹒４０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－８﹒７０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒０２
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－５﹒００
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒６３
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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