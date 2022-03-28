《日入而息》港鐵凍結票價延續車費回贈，農夫山泉去年多賺３６％

《今天重點》
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萬洲國際（００２８８）去年生物公允價值調整前純利升７％，末期息０﹒１４港元
農夫山泉（０９６３３）去年多賺３６％至７１﹒６億元人民幣，末期息０﹒４５元人幣
京東健康（０６６１８）去年虧損收窄至１０﹒７億元人民幣，經調整盈利升９２％
港鐵（０００６６）今年將凍結票價，３﹒８％車費回贈延續至明年元旦
國泰（００２９３）夥理大重啟見習機師培訓計劃，冀２０２５年前招募逾８００人
林鄭稱第五波共進行２８７次圍封強檢，初陽比例下降；若推行全民檢測，３個月內曾確診者可
獲豁免；常理不止百萬人確診，數字應多於每日政府公布
外媒表示匯豐移除研究報告內有關俄烏「戰爭」的字眼
本港２月出口貨值升幅放緩至０﹒９％，進口升６﹒２％
陳智思下月任西九Ｍ＋董事局主席，為期２年
法總統馬克龍呼籲克制，不會跟從拜登對普京的措辭
中國大疆駁斥有關助俄軍在烏克蘭戰場使用無人機指控
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《即日市況》
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恒指高收２８０點報２１６８４，科指升１１４點報４４９４
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《深滬股市》
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上海封城維穩滬指收升０﹒０７％深市弱，成交逾月低
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《美元匯價》
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俄烏談判無進展支撐美元，歐元下試１﹒０９
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《公司業績》
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泡泡瑪特（０９９９２）去年純利增６３％，派息１５﹒２４分人幣
偉業（０１５７０）去年盈轉虧蝕１﹒３億元人民幣，不派息
康達環保（０６１３６）去年純利跌１２％至４﹒１億元人民幣，不派息
京東健康（０６６１８）去年虧損收窄至１０﹒７億元人民幣，經調整盈利升９２％
微盟（０２０１３）去年虧損收窄至７﹒８３億元人民幣，不派息
卓越商服（０６９８９）去年純利升５７％，息１７﹒３８港仙
雅迪控股（０１５８５）去年純利增４３％，派末期息２８港仙
招商局中國基金（００１３３）去年少賺７３％，連特別息共１４美仙
國泰君安國際（０１７８８）去年純利跌３０％至１１億元，派息１仙
萬洲國際（００２８８）去年生物公允價值調整前純利升７％，末期息０﹒１４港元
朝雲集團（０６６０１）去年純利跌５９％，派息０﹒０５５３元人幣
達利食品（０３７９９）去年少賺３％，派息７﹒６港仙
海通國際（００６６５）去年純利跌８４﹒４％，擬十送一紅股
康師傅（００３２２）去年少賺６﹒４％至３８億元人民幣，連特別息派１０﹒６美仙
農夫山泉（０９６３３）去年多賺３６％至７１﹒６億元人民幣，末期息０﹒４５元人幣
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《公司資訊》
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美臻集團（０１８２５）附屬出售承兌票據，涉５０萬美元
太盟投資已正式遞交在港上市申請，傳籌１５６億港元
傳法拉帝（０９６３８）以接近下限定價，國際配售已獲足額認購
京東（０９６１８）傳多業務裁員最多三成，裁員信變「畢業信」捱批
國泰（００２９３）夥理大重啟見習機師培訓計劃，冀２０２５年前招募逾８００人
外媒表示匯豐移除研究報告內有關俄烏「戰爭」的字眼
據報阿里（０９９８８）開流量城門，淘寶內測開放微信支付渠道
新交所前高層過檔港交所，出任東盟銷售及市場推廣主管
易信連與三家本地銀行達成合作意向，提供全數碼化企業身份認證
星展與中信金屬簽訂可持續發展表現掛勾應付賬款融資協議
黑龍江省人社廳就騎手反映拖欠工資問題約談美團（０３６９０）
中國生態旅遊（０１３７１）附屬中標廣東省福利彩票銷售終端項目
越南製造加工出口（００４２２）黃宗業獲委任為行政總裁
光大銀行（０６８１８）未來將加快零售業務發展，提升零售信貸佔比
東亞銀行（０００２３）股東批准回購Ｅｌｌｉｏｔｔ持股，總代價約２９億元
港鐵（０００６６）今年將凍結票價，３﹒８％車費回贈延續至明年元旦
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《國企紅籌》
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華營建築（０１５８２）主席增持公司５０萬股，涉資２４﹒１萬元
中國人保（０１３３９）往後將每年一次性派息，爭取分紅金額保持增長趨勢
中集安瑞科（０３８９９）合營與石家莊欒城區政府簽協議，建高壓氫氣瓶生產線
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《神州民企》
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恒大表示樓盤復工率９５％，逾半項目回覆正常施工水平
中國有贊（０８０８３）股價跌近９％，公司傳再裁員逾兩千人
太陽城遭菲國公司追討４﹒５億元，１個月未清還勢遭釘牌
中芯國際（００９４１）上海工廠正常營運，積極配合防疫
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《中國要聞》
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業內證實國家考慮一次性發放新能源發電項目補貼欠帳
財政部北京監管局表示防止地方政府債發行超過債務限額
統計局表示首二月工業企業利潤增速較去年全年明顯回落
中證監表示推動完善民企債券融資支持機制
人行１５００億逆回購利率持平，加碼放水１２００億；高風險金融機構數量連續六個季度下降
習近平同約翰遜通電話，籲兩國加強對話及擴互利合作
王毅稱推動中印邊界問題盡快轉入常態化管控
中國與尼泊爾研建跨境電網，後者願與華共建一帶一路
中指院表示３月一線城市成交環比升１２％，北京升最多
據報滬深首套房貸款利率低於５％逼近現行ＬＰＲ
發改委表示新能源車企現有基地達規模前不再新增產能
蘇州今年首次地塊出讓涉１５宗地，保證金降至２０％
華為去年淨利同比增７５﹒９％，營收下滑２８﹒６％
江西銀行前董事長辭職滿月後受查，被指嚴重違紀違法
國務表示設立３歲以下嬰幼兒照護個人所得稅附加扣除
查稅潮殺到網紅奶茶店，古茗奶茶被指逃稅罰款千萬
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒９％，報１７５２０點
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《其他消息》
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邱騰華稱今年將投放１億元在內地推廣本港旅遊
陳茂波稱本港首季經濟收縮無可避免，料失業率續升
本港２月出口貨值升幅放緩至０﹒９％，進口升６﹒２％
本港去年１２月名義平均工資率按年升１﹒８％
迪士尼去年淨虧損收窄至２４億元，邱騰華稱樂園過去一年極困難
中原十大屋苑周末錄２１宗成交，零成交屋苑減至１個
深股通額度全日用４１億元，外資結束連續五日淨流出；滬股通額度全日用４４億元，陸股通淨
流入５０億元
ＩＷＧ租用太古地產金鐘物業作１８層Ｓｐａｃｅｓ辦公中心
大華銀行在港推出ＵＯＢ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ
陳智思下月任西九Ｍ＋董事局主席，為期２年
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《俄烏開戰》
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余永定籲中國重視美對俄金融制裁，應減少美債持有
德國總理肖爾茨表示，今年擺脫對俄煤炭和石油依賴
據報中國要求油企檢視俄業務，中石化叫停在俄投資
法總統馬克龍呼籲克制，不會跟從拜登對普京的措辭
西方零售品牌撤離，俄行業機構表示正尋求中國等補缺口
馬斯克指普京比他更富有，欲建新社交平台
中國大疆駁斥有關助俄軍在烏克蘭戰場使用無人機指控
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《大國博弈》
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中所建安全夥伴關係，莫里森稱整個太平洋地區表關切
澳洲外長表示成蕾將於周四在北京受審
菲律賓指中國海警船在黃岩島近距離活動影響該國艦船
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《東航空難》
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失事飛機兩部黑盒均已尋回，東航空難理賠啟動
習近平率領中央政治局委員向東航事故遇難同胞默哀
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《新冠肺炎》
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本港新增７６８５宗確診，核酸檢測３２２７宗
再多１６８人離世，第五波累計７２０７宗死亡個案
國資委：疫情中高風險區小微企個體戶減免６個月
專家指死亡率應以感染人數為分母，張竹君認為可參考
林鄭稱第五波共進行２８７次圍封強檢，初陽比例下降；若推行全民檢測，３個月內曾確診者可
獲豁免；常理不止百萬人確診，數字應多於每日政府公布
應對疫情，上交所發布通知優化自律監管，維穩市場；上交所免收２０２２年度相關費用，涉資
近８０００萬元
上海半封城特斯拉閉環生產計劃失敗，據報將停產四日
上海疫情呈區域聚集和全市散發並存，有爆發潛在風險
以色列總理貝內特碓診，周日曾無戴口罩會布林肯
內地進口本港鮮活食品供應穩定，菜價受天氣影響上升
全國昨增本土確診１２１９宗，及近五千宗無症狀病例
兩名澳門居民由港返澳檢測弱陽性，列復陽個案
受疫情影響３月以來海南離島免稅店銷售額明顯回落
因疫情防控需要，上海中止今年首批集中供地出讓活動
姚柏良稱熔斷機制觸發點無放寬，難安排穩定航空服務
孔繁毅稱疫情趨勢向好，料兩三周後回落至數百宗
公立醫院新冠疫苗接種站由下月起免預約接種復必泰
聶德權稱目前疫苗接種工作針對「一老一幼」
薛永恒稱社會民間力量對抗疫工作非常重要
深圳表示進一步恢復生產生活秩序，堂食限流提至７５％
深圳封鎖衝擊經濟，彭博研究料３月製造業ＰＭＩ萎縮
疫情回穩需求降，運輸署表示抗疫的士小巴各削２００輛
白宮副發言人皮埃爾確診，曾隨拜登訪問歐洲
衞生署稱遺體儲存空間增至４６００個，加快辨認程序
警務處長秘書初步確診，蕭澤頤快測結果呈陰性
匯豐銀行慈善基金推出「抗疫物資緊急支援計劃」
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