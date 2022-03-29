《油金掠影》市場憂中國原油需求轉弱，油價急挫逾６％，金價下跌

《經濟通通訊社２９日專訊》上海宣布由上日起（２８日）至下月５日，將實施「動態封城

」措施，並將分區分批實施全民核酸篩查。市場憂慮此措影響中國對原油的需求，隔晚油價受挫

。紐約期油收跌６﹒０９％或７﹒９４美元，報每桶１０５﹒９６美元；布蘭特期油收跌

６﹒７７％或８﹒１７美元，報每桶１１２﹒４８美元。

瑞典北歐斯安銀行（ＳＥＢ）銀行首席大宗商品分析師Ｂｊａｒｎｅ

Ｓｃｈｉｅｌｄｒｏｐ表示，全球最大原油進口國中國，於４月的石油需求料將比往年減少每日

８０萬桶。

另外，據《路透》引述消息人士指，烏克蘭危機導致油價飆升，美國等消費國亦呼籲增加供

應，但ＯＰＥＣ＋或會堅持５月小量增加石油產量的計劃。報道又指，美國正考慮再從戰略石油

儲備中釋放石油，但投放規模可能有限。



＊美匯債息上升，鈀價盤中曾挫８％＊



美債債息及美匯指數上升，加上市場料俄烏停火談判將取得進展，金價下跌。紐約期金收跌

０﹒７％，每盎報１９３９﹒８美元。

美國５年期國債孳息率高於３０年期孳息率，出現孳息「曲線倒掛」，而美匯指數周一再突

破９９關卡，至９９﹒１５，是兩周來最高。有分析認為，美國利率上升增加持有非孽息黃金機

會成本，然而市場對通脹的憂慮持續，估計金價走軟幅度有限。

其他貴金屬方面，鈀價盤中一度急挫８％，創１月２５日以來最低位，收跌４﹒５％，報每

盎司２２３１﹒２４美元；白銀跌２﹒１％，報每盎司２４﹒９７美元；鉑金跌１﹒７％，報每

盎司９８５﹒０４美元。（ｅｒ）

