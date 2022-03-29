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即市新聞

29/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》暫時忍手，耐心等候

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。上周筆者指出，港股如預期般展開短期調整後，我們關注的，應為現時運行的
，屬於（ｂ）浪，還是（２）浪。若屬前者，將可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，跌幅多
為（ａ）浪升幅的０﹒３８２倍或０﹒５倍，屬於之字形。若屬後者，亦將可被細分為低一級的
ａ－ｂ－ｃ三個浪，跌幅多為（１）浪升幅的０﹒５倍或０﹒６１８倍，同樣屬於之字形。
　　目前短期調整幅度仍未及前升浪幅度的０﹒３８２倍，代表淡友仍未攻抵首個目標。一般而
言，於本周四（３１日）收市前，好淡大戶會為本月份期貨、期權和場外股票期權的最後結算價
角力，市況多會於高位反覆上落。完成（ｂ）浪調整。至於會否是（２）浪調整，下月１日或下
周便可知道答案。建議投資者暫時忍手，只作壁上觀，耐心等候大市於演變中帶來的後市啟示。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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