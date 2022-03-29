《缸邊隨筆－石鏡泉》科技股炒美團騰訊

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：１３；下跌板塊：２０。



至４：３０收，上升板塊：１８；下跌板塊：１５。



大市成交：１，３４３億元；期指成交：１６６，７４５張。



最大成交時段是９：４５的１５分鐘內，成交逾１００億元，之後逐步減少至１４：４５的

１５分鐘內的１３億元。之後又稍回增，１５：４５時段為２３億元。



科技板塊中，美團（０３６９０）受捧，已連續三天企於周線保歷加通道底部的１２５﹒４

元。騰訊 （００７００）似欲回彈，回企於周線圖保歷加通道底部的３５９﹒０７元。



內銀股中，中信銀行（００９９８）與建行（００９３９）齊見造好，中信銀行似欲上破

３﹒９８元的阻力，一旦上破，可望見４﹒６元；建行只要企穩２５０天平均線５﹒７元上，可

望挑戰６﹒２５元。



煤炭股見有支持，神華（０１０８８）、兗礦能源（０１１７１）均見好，細細粒的蒙古焦

煤（００９７５）有異動。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

