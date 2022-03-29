《專家之言－李偉傑》港股料現水平整固，若外圍因素明朗可再升

《專家之言》上周提及港股下一反彈目標將在２２４００點附近，該水平亦接近恒生指數由

２月中２５０５０點下跌至１８２３５點反彈０﹒６１８黃金比率２２４４６點，但這水平需要

帶來更好消息例如企業業績表現理想等因素，才可以上望更高水平，剛好上周三（２３日）恒指

反彈最高為２２４７９點位置，及後開始出現技術回吐，不過市場方向仍然維繫於俄烏局勢、中

概股美國退市憂慮、內地股市及港元走弱等問題，而近期更令市場關注的除外圍消息外，業績公

布亦對股份表現帶來直接影響，大型科技股市場已投以審慎一票，對企業盈利估算普遍出現第四

季倒退，不過若果業績能優於大行預期的話，又可以視為好消息炒作機會，而估計港股再出現３

月中的斬倉式急跌機會不大，因為要平倉的半個月前已完結，估計港股短期將在現水平反覆整固

，預料港股下方支持位將在跌浪反彈０﹒３８２接近２０６００至２０８００點，短期上方

２２４００點現時形成較大阻力，但估計中長線港股仍有機會重上２３０００點之上，但要等待

外圍因素逐步明朗後才能企穩。３月１５日港股經歷幾年低位後，逐步開始反彈，投資氣氛逐步

改善，避險資金回流下，投資者開始尋找績優股以及具反彈潛力的股份部署，其中維信金科

（０２００３）在內地透過三大信貸產品系列提供線上消費金融服務，產品均為分期付款方式，

分別是信用卡餘額代償產品、消費信貸產品和線上至線下信貸產品。



＊維信金科成功扭虧為盈，前景向好＊



維信金科上周公布亮麗業績，去年度純利１１﹒７９億元（人民幣．下同），實現轉虧為盈

，２０２０年度虧損８﹒６９億元，每股盈利２﹒４２元，總收益３４﹒５８億元，按年上升

３４﹒４％，其中去年非國際財務報告準則經調整經營利潤為１５﹒４６億元，較２０２０年度

同期虧損９﹒７７億元大幅改善，這主要得益集團推行有效的獲客策略和信貸策略，向具有更高

質量的優質及近乎優質借貸人遷移，以及消費金融產品需求復甦而擴大，推動集團業務規模擴大

。除業績理想外，集團亦回饋投資者的支持，建議末期息派發１５港仙，若連同中期派發１０港

仙特別股息及１０港仙中期息計算，若用上周五（２５日）收市價計股息率超過九厘，較許多公

用股及電訊股息率更高。再者，根據去年業績報告，集團目標將派息率一般介乎於集團每年度的

經審核淨利潤的２０至３０％，令回報及估值得以持續增長。經營方面，維信金科持續採取積極

管理，專注市場營銷且具有較高知名品牌度。年內，集團註冊用戶數量增加至１﹒１２５億，另

外信貸風險指標維持健康穩定水平，首次付款逾期率０﹒４２％維持在行業低水平，顯示公司用

正當合理數據理解客戶信貸周期，識別最佳生命周期價值的客戶，維持健康穩定狀態。

此外，集團擁有６９個外部融資合作夥伴，包括１１家全國性股份制商業銀行、消費金融公

司和信託基金，能滿足高質量借貸人需求，同時長期而且穩定合作關係能使公司優化融資成本。

集團透過人工智能驅動大數據，提升營運效率，加上持續優化線上應用程式和系統，提升客戶體

驗，從而增加客戶忠誠度和回頭率，推動業務長遠價值和利潤。當然，維信金科過往業績表現較

為波動，令長線投資者可能需要觀望多一至兩個季度。不過，集團營運狀況持續改善下，可持續

帶來正面關注，加上業績公布後集團股價錄得明顯反彈，反映市場對業績表現滿意，投資者可在

３﹒５０港元開始留意，中線有望再度挑戰２５０天平均線５港元以上，防守位置在２﹒９０港

元水平。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行

人或新股上市申請擁有財務權益）



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