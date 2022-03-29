《盤後部署》恒指短期阻力２２４００，比亞迪均線間整固待破

《經濟通通訊社２９日專訊》俄烏兩國代表周二將在土耳其伊斯坦布爾舉行面對面談判，消
息指雙方均有意讓步，隔晚美股升跌後升。港股就延續上日升勢，高開８６點報２１７７１，之
後升幅擴大至超過２００點。
ＡＴＭ全日見好。美團（０３６９０）盤中一度收復１６０元關，收市升５﹒７８％，報
１５９﹒３元；騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）都升逾２％。京東健康
（０６６１８）去年虧損大幅收窄逾九成，加上擬回購最多３０億元股份，股價急升
１７﹒８８％，報４９﹒４５元。其他醫療平台股同樣報升，阿里健康（００２４１）升
８﹒２６％，為全日表現最佳藍籌；平安好醫生（０１８３３）就升４﹒７５％。
部分內房股受沽壓，未能如期出末期業績的融創（０１９１８）將於４月１日停牌，股價日
內急瀉１７﹒４１％，報４﹒０８元；上日發盈警的世茂（００８１３）亦急跌１２﹒５％；碧
桂園（０２００７）就升３﹒８１％。煤炭股繼續炒上，神華（０１０８８）、兗礦
（０１１７１）及中煤（０１８９８）均低開，但午後持續有買盤。神華盤中高見２５﹒９元，
創逾１０年新高，收市升４﹒７１％，報２５﹒５５元；兗礦升３﹒９２％；中煤就升
２﹒２３％。
恒指連升２日，收報２１９２７，升２４２點或升１﹒１２％，主板成交１２５１﹒０４億
元。國企指數報７５１３，升１１６點或升１﹒５８％。恒生科技指數報４６０７，升１１３點
或升２﹒５２％。
內地股市受挫。上證綜合指數報３２０３，跌１０點或跌０﹒３３％，成交３６３９﹒６４
億元人民幣。深證成份指數報１１８９５，跌５４點或跌０﹒４６％，成交１９５２億元人民幣
。
＊比亞迪料２３０元有阻力＊
大市方面，日線圖上顯示，恒指１０天線已升穿２０天線，市場憧憬新一輪俄烏談判有進展
，加上恒指即將進行季檢，市場氣氛轉好之下，港股本周料能持續向好。按照黃金比率回調的指
標，由今年高位２５０５０至低位１８２３５量度，預期恒指下個阻力位為６１﹒８％反彈位的
２２４００點水平，再上望目標為７６﹒４％反彈位２３４００點水平。
個股方面，比亞迪（０１２１１）績前造好，收市升２﹒１８％，報２１６元。從日線圖看
，股價目前守在２０天線之上，１０天線更升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距仍闊。不過，值得留
意的是，股價在２月中旬開始數度未能升穿５０天線，以目前情況來看，短期料在２３０元有阻
力。（ｅｒ）
etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好