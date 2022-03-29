《盤後部署》恒指短期阻力２２４００，比亞迪均線間整固待破

《經濟通通訊社２９日專訊》俄烏兩國代表周二將在土耳其伊斯坦布爾舉行面對面談判，消

息指雙方均有意讓步，隔晚美股升跌後升。港股就延續上日升勢，高開８６點報２１７７１，之

後升幅擴大至超過２００點。

ＡＴＭ全日見好。美團（０３６９０）盤中一度收復１６０元關，收市升５﹒７８％，報

１５９﹒３元；騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）都升逾２％。京東健康

（０６６１８）去年虧損大幅收窄逾九成，加上擬回購最多３０億元股份，股價急升

１７﹒８８％，報４９﹒４５元。其他醫療平台股同樣報升，阿里健康（００２４１）升

８﹒２６％，為全日表現最佳藍籌；平安好醫生（０１８３３）就升４﹒７５％。

部分內房股受沽壓，未能如期出末期業績的融創（０１９１８）將於４月１日停牌，股價日

內急瀉１７﹒４１％，報４﹒０８元；上日發盈警的世茂（００８１３）亦急跌１２﹒５％；碧

桂園（０２００７）就升３﹒８１％。煤炭股繼續炒上，神華（０１０８８）、兗礦

（０１１７１）及中煤（０１８９８）均低開，但午後持續有買盤。神華盤中高見２５﹒９元，

創逾１０年新高，收市升４﹒７１％，報２５﹒５５元；兗礦升３﹒９２％；中煤就升

２﹒２３％。

恒指連升２日，收報２１９２７，升２４２點或升１﹒１２％，主板成交１２５１﹒０４億

元。國企指數報７５１３，升１１６點或升１﹒５８％。恒生科技指數報４６０７，升１１３點

或升２﹒５２％。

內地股市受挫。上證綜合指數報３２０３，跌１０點或跌０﹒３３％，成交３６３９﹒６４

億元人民幣。深證成份指數報１１８９５，跌５４點或跌０﹒４６％，成交１９５２億元人民幣

。



＊比亞迪料２３０元有阻力＊



大市方面，日線圖上顯示，恒指１０天線已升穿２０天線，市場憧憬新一輪俄烏談判有進展

，加上恒指即將進行季檢，市場氣氛轉好之下，港股本周料能持續向好。按照黃金比率回調的指

標，由今年高位２５０５０至低位１８２３５量度，預期恒指下個阻力位為６１﹒８％反彈位的

２２４００點水平，再上望目標為７６﹒４％反彈位２３４００點水平。

個股方面，比亞迪（０１２１１）績前造好，收市升２﹒１８％，報２１６元。從日線圖看

，股價目前守在２０天線之上，１０天線更升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距仍闊。不過，值得留

意的是，股價在２月中旬開始數度未能升穿５０天線，以目前情況來看，短期料在２３０元有阻

力。（ｅｒ）

