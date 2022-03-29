【俄烏開戰】俄烏展開新一輪和談，阿布拉莫域現身土國會場

《經濟通通訊社２９日專訊》俄烏代表團在土耳其伊斯坦布爾舉行的談判，於本港時間下午
３點３０開始。談判地點位於多爾瑪巴赫切宮，土耳其加強了對會場所在街區的保安。
雙方談判前，疑出現中毒症狀的俄羅斯富豪阿布拉莫域亦現身多爾瑪巴赫切宮，並與土耳其
總統埃爾多安交談。埃爾多安亦向雙方代表團表示，今次談判旨在促成兩國領袖會面，土耳其願
意籌辦該會面。（ｊｆ）
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