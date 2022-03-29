【俄烏開戰】美國頁岩油料年底日增產１００萬桶

《經濟通通訊社２９日專訊》在歐美減少與俄羅斯交易，導致原油供求緊張的背景下，美國

政府敦促石油企業增產。美國能源信息署（ＥＩＡ）估算稱，預計今年１２月美國的原油產量達

到每天約１２６４萬桶，比２月增加１００萬桶以上。增加的大部分為頁岩油。預計月產量到

２０２３年７月將達到約１２９７萬桶，超過２０１９年１１月的歷史峰值。（ｊｆ）

