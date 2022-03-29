《台股攻略－黃振宇》聯發科遭下調目標價，拖累指數反彈力度

《台股攻略》據悉俄羅斯與烏克蘭雙方有意作出讓步，消息刺激美股上揚，同時帶動台股上

揚，惟受制１７６００點關口，加上外資下調聯發科目標價，拖累指數反彈力度，加權指數終場

收１７５４９點，升２８點，成交金額為２５６０﹒２９億元（新台幣．下同）。

電子股方面，台積電收５８９元，升０﹒９％，而集團近年積極推動本地化供應鏈，減少對

外地供應商的依賴，台廠的中砂及光洋科入選台積電先進製程供應鏈的先發名單，兩股份別升

１﹒２％及２﹒４％。其他電子權值股的矽力－ＫＹ升２﹒８％，聯電微升０﹒２％。另外，聯

發科遭外資睇淡前景，並將其目標價由１３００元下調至１０５０元，消息令股價跌５﹒４％至

９１２元。另外，鴻海、大立光、國巨及友達均跌０﹒５％至２％。微控制器（ＭＣＵ）市場需

求旺盛，國際半導體大廠的意法半導體將於第二季起調升全產品線價格，儘管台廠尚未傳出加價

消息，但資金已追捧ＭＣＵ概念股，其中新唐及太欣漲停，笙泉、九齊及信驊均升超過６％。各

國將陸續開放邊境，觀光類股的寒舍、國賓、晶華及王品均升超過２％，鳳凰、美食－ＫＹ、夏

都及雲品亦升超過１％。

台股成交量仍低於３０００億元，市場觀望氣氛濃厚，而地緣政治問題及通脹因素仍未消除

，投資者暫宜以短線策略為主，投資操作需審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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