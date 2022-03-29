《窩輪豪情－梁業豪》窄幅內反覆上落，無大突破

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國神華

（０１０８８）、中海油（００８８３）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選康師傅（００３２２）、東方海外（００３１６）與京東物流（０２６１８）。

恒指期貨僅高開１２點，反映好友大戶當時的應市態度審慎，沒有信心一舉將對手擊倒。今

天（２９日）為指數期貨大戶轉倉最頻繁的日子，估計港股只會於窄幅內反覆上落，無大突破居

多。小時圖上，形勢已經變為顯著向好，卻仍未走出橫行區。５１７隻恒生綜合指數成分股中，

現以騰訊（００７００）、美團（０３６９０）與藥明生物的主動買貨最為積極。短線投機者現

時只宜於有足夠值博率支持下，才伺機順勢小注持貨圖利，但切忌追價買賣和逆景時不肯沽貨止

蝕。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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