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即市新聞

29/03/2022 10:20

《窩輪豪情－梁業豪》窄幅內反覆上落，無大突破

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國神華
（０１０８８）、中海油（００８８３）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選康師傅（００３２２）、東方海外（００３１６）與京東物流（０２６１８）。
　　恒指期貨僅高開１２點，反映好友大戶當時的應市態度審慎，沒有信心一舉將對手擊倒。今
天（２９日）為指數期貨大戶轉倉最頻繁的日子，估計港股只會於窄幅內反覆上落，無大突破居
多。小時圖上，形勢已經變為顯著向好，卻仍未走出橫行區。５１７隻恒生綜合指數成分股中，
現以騰訊（００７００）、美團（０３６９０）與藥明生物的主動買貨最為積極。短線投機者現
時只宜於有足夠值博率支持下，才伺機順勢小注持貨圖利，但切忌追價買賣和逆景時不肯沽貨止
蝕。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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